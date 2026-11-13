Empresaria exdueña de Dos Caballos enfrenta demandas por más de $7 mil millones tras condena por sustracción de conservas

La empresaria Marta Pentzke Muñoz, exdueña de la conservera Dos Caballos, enfrenta dos demandas civiles por más de $7 mil millones, luego de ser condenada por la sustracción de millones de latas que servían como garantía de préstamos antes de la quiebra de la compañía en 2019.

Según una investigación de Radio Biobío, la empresaria fue condenada en marzo de 2026 a 541 días de presidio por el delito de sustracción de especies en prenda, tras aceptar su culpabilidad. Actualmente cumple la pena en libertad, bajo remisión condicional.

Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando Dos Caballos acumulaba deudas cercanas a los $69 mil millones. De acuerdo con la investigación penal, Pentzke retiró mercadería desde bodegas de San Felipe sin autorización de los acreedores. Tras la quiebra, el liquidador detectó que faltaban aproximadamente 4,2 millones de latas que respaldaban préstamos mediante un sistema conocido como warrant.

La principal demanda fue presentada por 14 sociedades y acreedores, que reclaman más de US$ 5 millones (unos $4.900 millones). A ella se suma la acción de la empresa peruana Perufarma S.A., que exige otros US$ 2 millones por la desaparición de conservas que garantizaban sus créditos.

El caso también involucra a los hermanos de Marta, Alberto y Patricio Pentzke, quienes permanecen acusados en la causa penal y niegan haber cometido delitos. La preparación de su juicio oral está fijada para el 5 de enero de 2027.

En paralelo, Perufarma presentó acciones judiciales contra Alberto Pentzke por la venta de un departamento a una sociedad vinculada a sus hijos, operación que considera destinada a evitar el pago a acreedores.

Su abogado, Francisco Cox, rechazó las acusaciones y aseguró que “todas las operaciones son reales y no tenía ninguna prohibición para hacerla”.