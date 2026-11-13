Bomberos informa tres fallecidos tras incendio en departamento en Santiago: Víctimas son los padres y un menor de edad

Tres personas murieron tras un incendio registrado en un departamento en la comuna de Santiago (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando se habrían registrado explosiones en el edificio ubicado en calle San Dionisio con Longaví.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, indicó que voluntarios de bomberos llegaron hasta el lugar, constatando la presencia de fuego en el primer piso de un edificio de tres plantas.

“A la llegada de bomberos, nos informan que había posibles víctimas en el interior. Priorizamos la búsqueda de rescate”, señaló.

Sin embargo, debido a la “alta carga de fuego que había en el departamento, no nos fue posible ingresar de manera rápida”.

Más tarde, se logró encontrar a tres personas fallecidas en el interior del departamento, “que serían dos adultos y un menor de edad”. Se trata de un padre, una madre y su hijo.

El incendio ya se encuentra controlado y los voluntarios están realizando labores de ventilación. El fuego no se propagó a otros domicilios.

Yévenes comentó que, de acuerdo al relato de vecinos, se oyeron dos explosiones. Peritos del Cuerpo de Bomberos de Santiago investigarán las causas que provocaron el siniestro.

En tanto, la Fiscalía dispuso el trabajo de Labocar y OS-9 de Carabineros para realizar las diligencias investigativas del caso.