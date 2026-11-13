Luis Slimming habla tras sufrir agresión durante presentación en Arica: “Combos iban, combos venían”

El comediante Luis Slimming sufrió una agresión mientras realizaba una presentación en vivo en Arica.

El hecho ocurrió cuando un sujeto del público se subió al escenario y comenzó a agredir con golpes de puño al humorista. La situación quedó registrada en videos que luego fueron publicados en redes sociales.

Debido a ello, el show fue suspendido y Slimming fue trasladado hasta el Hospital de Arica para constatar lesiones.

La investigación del caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Más tarde, el comediante entregó su versión de los hechos, señalando que se encuentra en buenas condiciones de salud.

“Para la gente que está preocupada, estoy bien. Un loco se subió al escenario, no a partir de ningún chiste; yo también dije ‘¿pero cuál fue el que lo ofendió?’. No alcancé a llegar a esos chistes, no había hueveado ni a los camioneros”, dijo en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Y contó cómo fue el momento: “Se subió una persona, me empezó a huevear, me tiraron unos combos, yo le tiré otro; combos iban, combos venían”.

“Fui a la PDI, así que está todo ya en manos de la justicia. Agradezco a toda la gente que se preocupó por mí, que estaba ahí escribiéndome, estoy bien”, cerró el humorista, y bromeó diciendo que para sus próximas presentaciones habrá “buenos chistes”.