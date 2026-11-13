Vocero de Gobierno y situación por paro de camioneros: “Empezaron a sumarse personas que no tenían mucho que ver (…) todavía quedan algunos nostálgicos del octubrismo”

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó la situación en el país luego de la última propuesta presentada por el Ejecutivo para desactivar el paro de camioneros y otros transportistas que se había desarrollado durante los últimos días.
En conversación con Radio Pauta, el subsecretario general de Gobierno comparó la situación con otras paralizaciones: “No es lo mismo que un servicio público —no sé, que el Registro Civil no funcione una semana— a que estén cortadas las carreteras una semana, así que en ese sentido lo hacía más urgente”.
Respecto a la evolución del paro, aseguró que “hay que decirlo también, empezaron a sumarse personas que no tenían mucho que ver con el tema —y esta es una opinión personal mía—”.
“Yo creo que todavía quedan algunos nostálgicos del octubrismo que, en cada oportunidad de conmoción, ven una ventana para hacer más cosas, ¿ah? Entonces, yo creo que era importante llegar a acuerdos rápidos”, añadió.
Consultado sobre a quiénes se refiere con sus dichos, precisó que “los camioneros no, porque siempre han tenido una postura distinta y las negociaciones con ellos siempre fueron en temas gremiales muy concretos”.
“Pero hay otros organismos, y todos vieron que se empezaron a sumar entidades que no tenían mucho que ver con las protestas ciudadanas, y yo creo que era importante acabar con ese foco lo más rápido posible. O sea, eso influyó”, sentenció.
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