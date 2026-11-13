Gobierno advierte por camioneros que no se sumaron a acuerdo: “Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, advirtió que “la ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público” respecto a los camioneros que no se sumaron al acuerdo entre el Gobierno y transportistas.

Entre las medidas acordadas está que se revertirá la última alza de los combustibles ($39 en la gasolina y $42 en el diésel) y se aplicará una rebaja adicional de $100 por litro para este último.

Asimismo, suspenderán las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.

Si bien las principales agrupaciones alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo, hay otros camioneros que mantienen los bloqueos en puntos específicos de la Ruta 68.

Bajo ese contexto, Arrau destacó el pacto acordado entre las partes: “El Gobierno demostró su disposición al diálogo y alcanzó un acuerdo con representantes del transporte de carga”.

Sin embargo, recalcó que “el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse”.

“La ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público”, advirtió la autoridad.