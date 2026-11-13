Clausuran distribuidora de alimentos en La Granja: Alteraban fechas de vencimiento y productos estaban sin cadena de frío

Productos sin cadena de frío, con insectos y con fechas de vencimiento alteradas.
Eso encontró Carabineros tras llegar a fiscalizar la distribuidora de alimentos “Comercial Faby SpA”, ubicada en calle Osorno, en La Granja.
La situación surgió a raíz de una denuncia de vecinos, que dejó al descubierto las irregularidades con las que operaba el local.
En coordinación con la Seremi de Salud Metropolitana, personal policial llegó hasta el lugar, constatando la presencia de gran cantidad de alimentos. Además, se verificó que el establecimiento funcionaba con una patente municipal con un giro distinto al autorizado.
Las bodegas halladas tenían alimentos vencidos, sin cadena de frío y expuestos a insectos y a altas temperaturas.
A ello se suman máquinas para la elaboración, envasado y reetiquetado de productos que ya estaban caudcados y que eran rotulados nuevamente para ser reincorporados al mercado.
La encargada de la bodega, una mujer de iniciales F.A.O.L.L., de 51 años, fue detenida.
Carabineros informó que todos los productos serán retirados y destruidos por personal de la Seremi de Salud.
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