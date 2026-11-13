Tribunal declara indebido despido de enfermera de clínica por dificultades para instalar línea arterial a paciente

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió una demanda por despido indebido presentada por una enfermera de una clínica, quien fue desvinculada por un supuesto incumplimiento grave de sus obligaciones durante un procedimiento médico.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la jueza Carmen Gloria Correa Valenzuela determinó que no se acreditaron las faltas atribuidas a la trabajadora, relacionadas con los intentos de instalar una línea arterial a un paciente, una eventual contaminación del campo y el registro del procedimiento en la ficha clínica.

El tribunal estableció que no existían pruebas de un protocolo que impidiera a la enfermera realizar dos o tres intentos antes de solicitar ayuda.

Asimismo, descartó que se hubiera acreditado la contaminación del campo durante el procedimiento, calificando las acusaciones de la clínica como meras suposiciones.

“A la luz de todo lo anterior, no es posible concluir que la actora hubiere incurrido en los incumplimientos contractuales que se le atribuyen”, señaló el fallo, que también constató que la ficha clínica registraba la instalación de la línea arterial al paciente.

Finalmente, la magistrada consideró desproporcionada la desvinculación, especialmente porque la profesional llevaba cuatro años trabajando en el establecimiento. Según la sentencia, las dificultades para realizar el procedimiento pudieron abordarse mediante una capacitación adicional, en lugar de recurrir al despido.