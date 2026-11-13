Microsoft informa sobre un “progreso de recuperación alentador” tras caída global de servicios

(CNN) – Microsoft acaba de informar que está observando un “progreso de recuperación alentador”, al mismo tiempo que algunos usuarios de redes sociales y periodistas de CNN señalan que han vuelto a recibir correos electrónicos en sus bandejas de entrada.

En un comunicado publicado en X, la empresa informó que “el rendimiento de la entrega de correos electrónicos está mejorando en una parte cada vez mayor de la infraestructura de Microsoft 365 afectada”, aunque advirtió que algunos usuarios aún podrían “experimentar problemas intermitentes”.

Si bien algunos usuarios en redes sociales indicaron que ya pueden recibir correos electrónicos, otros señalaron que todavía no tienen acceso a ellos.

En una actualización posterior, Microsoft detalló que el ritmo de recuperación varía según la región. La empresa indicó que Norteamérica se está recuperando más rápido que Europa y Asia.

Asimismo, informó sobre “mejoras más amplias en Norteamérica, avances sostenidos en gran parte de Europa y señales de recuperación alentadoras en la región de Asia-Pacífico”.

¿Qué se ve afectado por la interrupción del servicio de Microsoft?

Algunos empleados de oficina dependen del conjunto de aplicaciones de Microsoft para prácticamente todo: correos electrónicos, reuniones, inteligencia artificial, creación de hojas de cálculo y redacción y uso compartido de documentos.

Según la compañía, todas las funciones que involucren el correo electrónico o los servicios de Microsoft Exchange Online se verán afectadas.

Outlook: El correo electrónico es el principal afectado por la interrupción del servicio, lo que probablemente impedirá a los usuarios acceder a sus correos electrónicos o enviar nuevos mensajes.

Copilot: Es posible que los usuarios tampoco puedan iniciar chats ni recibir respuestas de la herramienta de IA de Microsoft. Además, Copilot no puede acceder a los datos que normalmente utiliza, como correos electrónicos, archivos y calendarios.

Teams: Cualquier actividad programada que requiera que Teams (la plataforma de comunicaciones de Microsoft) se conecte con el calendario del usuario probablemente se verá afectada. Sin embargo, si los usuarios simplemente se unen a una llamada o intercambian mensajes, estas funciones seguirán funcionando.

Word/Excel/PowerPoint: Las funciones básicas de estas aplicaciones siguen funcionando. Sin embargo, otras podrían verse afectadas, como la impresión de documentos en la nube o el uso compartido de documentos con SharePoint. Además, es posible que los usuarios no puedan ver sus archivos utilizados recientemente.

Otros servicios más especializados de Microsoft, como los que agrupan los datos de una empresa o permiten al departamento de TI supervisar los dispositivos de la compañía, también podrían verse afectados.