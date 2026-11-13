Detienen al padre del subsecretario Máximo Pavez por conducir ebrio y chocar una carreta en Colina

Máximo Pavez Cerda (68), padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), fue detenido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Colina, tras protagonizar un accidente de tránsito que dejó personas lesionadas.

De acuerdo con información de La Tercera, el hombre conducía un vehículo sin luces cuando impactó por detrás a una carreta.

Al llegar al lugar, Carabineros constató que el conductor se encontraba en estado de ebriedad.

Producto de la colisión, los ocupantes de la carreta resultaron lesionados. Tras el accidente, Pavez Cerda fue trasladado a una comisaría, donde permaneció bajo custodia policial.

Por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, pasará a control de detención durante la mañana de este viernes ante el Juzgado de Garantía de Colina.