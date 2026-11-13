Juan Araya (CNDC) y paro de camioneros: “Nosotros sabíamos que iba a estallar esta bomba”

Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), afirmó que “nosotros sabíamos que iba a estallar esta bomba” respecto al paro de transportistas que ocurrió esta semana.

En entrevista con CNN Chile Radio, el líder del gremio abordó la paralización de los camioneros que surgió a raíz del alza en el precio del diésel y que ayer culminó tras un acuerdo con el Gobierno.

El Gobierno informó que había llegado a un acuerdo con los principales gremios camioneros para deponer el paro. Sin embargo, todavía hay algunas agrupaciones que continúan movilizadas.

Entre las medidas acordadas está que se revertirá la última alza de los combustibles ($39 en la gasolina y $42 en el diésel) y se aplicará una rebaja adicional de $100 por litro para este último.

Asimismo, suspenderán las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.

Araya también abordó el “bencinazo” de marzo: “El alza de marzo nos volteó, no teníamos dinero para comprar petróleo (…) Algunos no podían trabajar y de repente nos podíamos ir a trascargar porque no había plata para petróleo. Y entonces la gente se empezó a inquietar y la única herramienta que tenemos los camioneros es la movilización”.

Consultado sobre las razones de la movilización, dijo que “el gobierno no entiende el mundo de nosotros”. Si bien dijo que había conversaciones entre los gremios y el Ejecutivo, reconoció que “el ministro de Hacienda no largaba ni una. No, no, no, no entendía el tema. Él pensaba que nosotros llegábamos así como el pan, que cuando le sube la harina al panadero, sube el pan”.

Hasta ahora estábamos conversando (con el gobierno); en los mismos días anteriores (al paro) ya habíamos conversado. Pero también nosotros sabíamos que iba a estallar esta bomba”, sostuvo Araya.

Y agregó que le advirtieron al Gobierno y que “el primer aviso fue el paro de San Antonio. Ahí son los camiones más pobres. Son los portadores que hacen la carga de los contenedores vacíos”.

Con todo, planteó que esas señales no fueron oídas “porque el gobierno no entendió. Quiso hacer un gallito con nosotros (…) Estiró el chicle. No nos dio ni un calugón, como digo yo”.

“Yo creo que el gobierno le sorprendió. Y trataron de seguir conversando, pisando la pelota y no resultó porque la gente se les vino encima”, cerró.