Subsecretario Pavez tras detención de su padre por manejar en estado de ebriedad: “Lo que corresponde es la igualdad ante la ley”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), se refirió a la detención de su padre tras conducir en estado de ebriedad y chocar contra una carreta.

Según reveló La Tercera, Máximo Pavez Cerda fue arrestado esta madrugada en Colina luego de protagonizar un accidente de tránsito que dejó personas lesionadas.

“En la madrugada de hoy tomé conocimiento a través de mi hermano que mi señor padre estaba involucrado en una situación vinculada a una detención por manejo en estado de ebriedad”, dijo el subsecretario.

Respecto a si se ha comunicado con su padre, la autoridad afirmó: “No he tomado contacto con ninguna otra autoridad”.

“Esto está en el ámbito de las instituciones, esto está en el ámbito de la igualdad ante la ley y, por lo tanto, lo que corresponde es separar absolutamente las tareas del subsecretario con alguna investigación vinculada a sus familiares por una situación que está siendo investigada”, acotó Pavez.

Consultado sobre el estado de salud de su padre, respondió: “Está bien, no podía hablar con él; hay una situación que está siendo investigada y lo que corresponde es la igualdad ante la ley y, por lo tanto, yo, apenas pueda, voy a tomar contacto con mi padre porque es mi papá”.

Y agregó: “Pero en ningún caso esto es un tema que tiene que ver ni con la Subsecretaría del Interior ni tiene que ver con ninguna otra actividad vinculada al gobierno y, por lo tanto, lo que corresponde es que las instituciones funcionen para todos los que estamos acá, incluyendo a mi señor padre”.