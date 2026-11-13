Seis prórrogas, devoluciones de hasta 80% y un nuevo acuerdo de US$ 547 millones: Los beneficios que han recibido los camioneros en los últimos 25 años

Una rebaja de $142 por litro del diésel, la congelación de su precio y la extensión de la devolución del impuesto específico hasta 2027, con un costo fiscal de US$ 547 millones en dos años. Ese es el saldo del acuerdo que el Gobierno firmó el jueves con las principales confederaciones de camioneros, el más reciente de una serie de beneficios que el gremio ha obtenido en los últimos 25 años, varios de ellos tras paros que pusieron en jaque el abastecimiento del país.

El origen de esos beneficios se remonta a octubre de 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando unos 4.000 camioneros bloquearon las rutas durante cerca de 60 horas para exigir la eliminación del impuesto específico al diésel. Aunque el Gobierno se negó a negociar mientras se mantuvieran los bloqueos y el gremio depuso el paro sin logros inmediatos, entre los compromisos discutidos figuraba la creación de un crédito fiscal contra el IVA por ese tributo.

Así, un año después, la Ley 19.764 creó el reintegro parcial del impuesto específico al diésel, el pilar de los beneficios del sector. El mecanismo permite a las empresas dueñas o arrendatarias de camiones de 3.860 kilos o más de peso bruto recuperar parte del tributo que pagan por el combustible, descontándolo del IVA.

En sus inicios, la devolución fue de 10%, y subió de forma gradual hasta llegar a 25%, tasa que hasta hoy fija la ley como regla general.

NEGOCIOS Beneficios para el transporte de carga desde el 2000 Devolución del impuesto al diésel según ventas anuales – – – Tasa general que fija la ley: 25% Hasta 2.400 UF 80% Entre 2.400 y 6.000 UF 70% Entre 6.000 y 20.000 UF 52,5% Más de 20.000 UF 31% La escala existe desde 2009 y tomó su forma actual en 2011. Aunque fue concebida como transitoria, la han prorrogado las leyes 20.658, 20.809, 21.139, 21.537, 21.647 y 21.755, esta última hasta el 31 de diciembre de 2026. El nuevo acuerdo la extiende hasta fines de 2027. Cronología Octubre de 2000 Unos 4.000 camioneros bloquean las rutas durante cerca de 60 horas para exigir eliminar el impuesto específico al diésel. Ricardo Lagos se niega a negociar y el gremio depone el paro sin logros inmediatos, pero se discute un crédito contra el IVA por ese impuesto. Octubre de 2001 La Ley 19.764 crea el reintegro parcial del impuesto al diésel para camiones de 3.860 kilos o más. Parte en 10% y sube de forma gradual hasta 25%, la tasa general que sigue fijando la ley. Junio de 2008 Tras cuatro días de paro, el gobierno de Michelle Bachelet eleva el reintegro a 80% por un año, con un costo fiscal de US$ 52 millones. 2009 y 2011 Se fija una escala de devolución según los ingresos de cada empresa, que en 2011 toma su forma actual, de 31% a 80%. 2014 Comienza a operar el Mepco, que estabiliza el precio del diésel. No es exclusivo de los camioneros. Agosto de 2020 En medio de un paro por los ataques a camiones en la macrozona sur, Sebastián Piñera firma el proyecto de la Ley Juan Barrios, promulgada en diciembre de 2021. Noviembre de 2022 Tras ocho días de paro, el gobierno de Gabriel Boric congela el diésel por 120 días, eleva a US$ 1.500 millones el límite del Mepco y prorroga el reintegro. Marzo de 2026 El gobierno limita hasta el 30 de septiembre a 31% la devolución para empresas que no son de transporte. Los camioneros mantienen su escala. Marzo a noviembre de 2026 El fisco destina más de US$ 1.400 millones al Mepco, cerca de US$ 1.000 millones de ellos para el diésel. Noviembre de 2026 Acuerdo con las confederaciones de camioneros: rebaja de $142 por litro del diésel, escala del reintegro hasta fines de 2027 y un costo fiscal de US$ 547 millones en dos años. Fuente: SII, Biblioteca del Congreso Nacional, Ministerio de Hacienda y mensaje del proyecto de ley de noviembre de 2026. Elaboración: CNN Chile.

El paro de camioneros de 2008 elevó la devolución del impuesto al diésel

El primer gran salto llegó tras el paro de junio de 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Luego de cuatro días de movilizaciones contra el alza del diésel, el Ejecutivo acordó elevar el reintegro a 80% entre julio de 2008 y junio de 2009. Según el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, la medida tendría un costo fiscal de US$ 52 millones ese año.

Desde entonces, la devolución nunca volvió a la tasa general de 25%. En 2009 se fijó una escala según los ingresos de cada empresa, que en 2011 tomó su forma actual. Las empresas con ventas anuales de hasta 2.400 UF recuperan el 80% del impuesto, las de entre 2.400 y 6.000 UF el 70%, las de entre 6.000 y 20.000 UF el 52,5%, y las de más de 20.000 UF el 31%.

Aunque fue concebida como transitoria, esa escala ha sido prorrogada por seis leyes desde 2013, la última de ellas en 2025, que la extendió hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según el Informe de Gasto Tributario del Servicio de Impuestos Internos (SII), la recuperación del impuesto al diésel por parte de los transportistas de carga le significa al fisco dejar de recaudar unos US$ 83,3 millones este año.

En 2024 la cifra fue de US$ 73,1 millones y en 2025 de US$ 79,2 millones, con lo que en tres años el beneficio suma cerca de US$ 235,6 millones.

MEPCO y otros mecanismos también han beneficiado a los camioneros

A ello se suman los distintos mecanismos de estabilización de precios que han beneficiado al diésel, aunque no de forma exclusiva a los camioneros. El Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, el Fepco, el Sipco y, desde 2014, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) también han favorecido a buses, faenas mineras, agricultores y generadoras.

Otras demandas del gremio han apuntado a la seguridad. En agosto de 2020, en medio de un paro por los ataques a camiones en la macrozona sur, el entonces presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de la llamada Ley Juan Barrios, en memoria de un camionero que murió tras ser atacado con fuego mientras dormía en su vehículo.

La norma, que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos con personas en su interior, fue promulgada en diciembre de 2021.

En noviembre de 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, el gremio volvió a paralizar. Tras ocho días de movilizaciones, el Ejecutivo se comprometió a congelar el precio del diésel por 120 días, elevar a US$ 1.500 millones el límite del MEPCO, prorrogar por al menos un año el reintegro del impuesto específico, construir zonas de descanso en las rutas y reforzar la presencia policial en el norte.

Subsidio al diésel superó los US$ 1.000 millones este año

Este año, en plena crisis de los combustibles, el subsidio al diésel alcanzó niveles inéditos. Según el mensaje del proyecto ingresado esta semana al Congreso, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente hasta el 5 de noviembre, el fisco destinó más de US$ 1.400 millones al MEPCO, de los cuales cerca de US$ 1.000 millones fueron para el diésel.

Entre agosto y octubre, el precio de ese combustible se mantuvo unos $280 por litro bajo su valor de paridad.

El nuevo acuerdo fue firmado con la Confederación Nacional del Transporte de Carga, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y ChileTransporte. Contempla revertir el alza de $42 por litro aplicada este jueves, sumar una rebaja adicional de $100 y mantener el precio rebajado hasta el 31 de marzo, según el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Además, extiende la escala del reintegro hasta fines de 2027 y permite a los transportistas compensar los saldos negativos que se generaban en la devolución.

Empresas mineras e industriales también recuperan el impuesto al diésel

Con todo, los camioneros no son los únicos que recuperan el impuesto al diésel. La Ley 18.502 permite a las empresas mineras, industriales, agrícolas y constructoras recuperar el 100% del tributo por el combustible que usan en maquinaria que no circula por calles y caminos.

Ese beneficio, de hecho, fue recortado temporalmente este año. En marzo, el Gobierno limitó hasta el 30 de septiembre la recuperación para las empresas que no son de transporte a un máximo de 31%, en una medida que el Consejo Minero criticó porque la minería asumiría la mayor parte de su costo. En cambio, el transporte de carga mantuvo su escala de entre 31% y 80%.