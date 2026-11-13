Subastan en más de 4,87 millones de dólares el sable usado por Darth Vader: Tiene escrita la frase “Yo soy tu padre”

(CNN) – Desde una galaxia muy, muy lejana hasta una casa de subastas en Dallas, un sable de luz que perteneció a Darth Vader antes de pronunciar la famosa frase “Yo soy tu padre” se vendió por más de 4,87 millones de dólares el jueves.

Descrito por Heritage Auctions como el “sable de luz principal de duelo” del personaje, es el artículo de colección de Star Wars más caro que jamás se haya subastado.

El accesorio fue utilizado por el actor David Prowse y su doble de acción, el esgrimista olímpico Bob Anderson, en varias escenas de lucha. Su aparición más famosa tuvo lugar en el duelo de Ciudad Nube con Luke Skywalker, en la película de 1980 El Imperio Contraataca, donde Darth Vader le corta la mano a su hijo antes de revelar su verdadera identidad.

Tres años después, en El retorno del Jedi, el mismo objeto apareció en el enfrentamiento entre ambos en la sala del trono del emperador Palpatine. En su catálogo de venta, la casa de subastas indicó que no podía confirmar si el sable de luz también se usó en la película original, Una nueva esperanza de 1977, aunque añadió que era “posible”.

El precio de 4,87 millones de dólares superó el récord de subasta para un objeto de utilería de Star Wars, que anteriormente ostentaba el otro sable de luz de la batalla de Ciudad Nube.

El arma de Luke Skywalker, que se vendió con un modelo de una mano amputada (creado por el maquillador Stuart Freeborn a partir de un molde del actor Mark Hamill), alcanzó los 3,75 millones de dólares, también en Heritage Auctions, en julio.

En lugar de ser hechos a medida, muchos de los sables de luz de la trilogía original eran, de hecho, soportes de flash reutilizados de cámaras antiguas.

Los utilizados en las escenas de lucha se modificaron para sostener hojas de utilería (ninguna de las cuales se subastó) y resistir las tensiones del combate. El icónico brillo de las armas fue animado posteriormente por artistas, fotograma a fotograma, en la postproducción.

El sable de luz de Darth Vader presentaba daños “compatibles con su uso como accesorio de duelo”, según el catálogo de la subasta, incluyendo arañazos, una grieta, la falta de una parte de la cubierta superior y una empuñadura parcialmente rota.

La subasta “Ultimate Star Wars” de Heritage Auctions incluyó casi 200 objetos de utilería y obras de arte relacionadas con la franquicia Star Wars, así como con series derivadas como The Mandalorian.

Entre los lotes más destacados se encontraban otros objetos de utilería de El Imperio Contraataca, como un rifle utilizado por Boba Fett (vendido por 375.000 dólares) y una maqueta en miniatura de un Snowspeeder que se utilizó durante el rodaje y que perteneció a la actriz Carrie Fisher, quien interpretó a la princesa Leia (vendida por 200.000 dólares).

La subasta también incluyó otros 27 sables de luz, entre ellos los utilizados por Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y Rey Skywalker (Daisy Ridley).

Dejando a un lado el récord de Darth Vader, los precios más altos los alcanzaron los sables de luz utilizados por Darth Maul (Ray Park) y Anakin Skywalker (Hayden Christensen) en La amenaza fantasma y La venganza de los Sith, respectivamente. Ambos se vendieron por 162.500 dólares.

Otros objetos de utilería de Star Wars utilizados en pantalla que han atraído ofertas multimillonarias incluyen una miniatura del caza estelar X-wing del Líder Rojo, que se vendió por más de 3,13 millones de dólares en 2023, y una unidad completa de R2-D2 que alcanzó los 2,75 millones de dólares en 2017.