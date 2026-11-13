Raúl Sohr hace un adelanto exclusivo de su nuevo libro: “Guerra De Drones”

El acelerado desarrollo de la tecnología militar ha puesto a los dispositivos autónomos en el centro del debate armamentístico y geopolítico global. En un nuevo episodio de Última Mirada, Raúl Sohr, experto internacional, abordó el creciente impacto de estas tecnologías a raíz de la publicación de su nuevo libro Guerra De Drones. En la instancia, el analista advirtió sobre las profundas implicancias éticas que conlleva la delegación de ataques bélicos a la inteligencia artificial, proyectando un cambio irreversible en los campos de batalla. “Es el primer paso serio para una guerra sin humanos”, sentenció el especialista.

Durante la entrevista televisiva, el autor profundizó en cómo la autonomía progresiva está transformando las reglas de enfrentamiento, argumentando que a estas plataformas “se le va incorporando inteligencia artificial, y eso significa que los drones van teniendo en forma creciente una capacidad de discernir”. Esta evolución abre un capítulo inédito sobre la responsabilidad de la fuerza letal sin intervención militar directa. “¿Quién toma la decisión de matar? ¿Quién toma la decisión de disparar? ¿Sobre qué blanco? ¿En qué condiciones?”, cuestionó Raúl Sohr, experto internacional, apuntando al riesgo de que los gobernantes decidan iniciar agresiones sin correr ningún riesgo al despachar únicamente a estas máquinas.

Más allá del aspecto teórico y la génesis estadounidense del armamento empleado inicialmente para misiones quirúrgicas sin despliegue de tropas terrestres, el invitado detalló que el escenario que consolidó y diversificó esta industria de defensa fue la invasión a territorio europeo, un conflicto armado de escala global. Al respecto, destacó que “los campeones del drone son los ucranianos”, precisando que han desarrollado una infraestructura de fabricación “muy ingeniosa, diversificada, distribuida para no ser vulnerable”. Esta red les permite utilizar los aparatos de inmediato desde las trincheras y perfeccionarlos a gran velocidad a petición directa de los soldados en el frente.

Esta escalada táctica por parte de las defensas ucranianas comenzó con adaptaciones sumamente rústicas. “Un cuadricóptero por ejemplo, así empezaron, les ponían una granada dentro de una botella y claro, se le llama la cuchara a la granada, tú tienes que levantar la cuchara y después lanzar la granada. Lo que hacían es ponían la granada, le sacaban el seguro y cuando caía la botella, se quebraba, automáticamente se abría la cuchara y tenías la explosión”, pormenorizó Raúl Sohr, experto internacional. Posteriormente, ante la saturación electromagnética de las ondas radiales, las tropas debieron ingeniárselas para seguir atacando. “Empezaron a utilizar drones filoguiados, es decir con un hilito, un alambrito finísimo, así como un nylon y que a través de esto el operador lo guiaba y lo llevaba hasta el blanco”, relató.

El desarrollo constante y la accesibilidad de estas armas ha alertado a la comunidad internacional. “El tema de los drones como toda nueva tecnología militar siempre es algo preocupante”, enfatizó Fernando Paulsen, conductor, apuntando a que estos dispositivos ya se incorporan obligatoriamente en los arsenales militares contemporáneos. Ante la interrogante sobre la inminente masificación de las plataformas y el riesgo de los ejércitos automatizados, el analista estratégico fue categórico respecto a su proyección: “No solamente están para quedarse, están creciendo en forma exponencial”.