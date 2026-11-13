“Era insostenible”: Transportistas en la Ruta 68 anuncian el despeje de la vía luego de cinco días de paralización

Este viernes, gremios de transportistas que se encuentran desplegados en la Ruta 68 anunciaron que despejarían el sector tras cinco días de movilización.

La noticia llega tras rechazar el acuerdo que el Ejecutivo pactó con la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).

Además del anunció del ministro de Seguridad, Martín Arrau de de recurrir a las fuerzas policiales para el despeje de la zona.

En este escenario, el vocero de los gremios en el sector, Christian Hernández, afirmó que “de hoy no pasa, o sea, ya hoy día en un rato más sacamos los equipos” y aseguró que se retirarían en “un par de horas, tres o cuatro”.

“Le pedimos disculpas, pero ya nada más, es insostenible, la gente no ha llegado a su casa en cinco días, la familia, le hacemos un llamado a los chilenos que, en el fondo, que entiendan que nosotros, los transportes, las Camas Bajas, las grúas, los chicos del Decreto 80, estamos todos unidos por ello acá”, agregó.

Consultado sobre si evalúan el desenlace como una derrota, el vocero negó y apuntó a las condiciones logísticas y operativas en la ruta.

“No lo vemos como una derrota, nosotros nos quedamos acá y estuvimos luchando hasta el final, pero hay que ser realistas, que ya no se podía seguir, era insostenible mantener los equipos acá en la carretera, y ya generalmente, si no bloqueamos la primera pista, no tiene sentido”, sostuvo.

Crítica a las negociaciones a “puertas cerradas”



Durante su discurso, el dirigente expuso las diferencias insalvables que mantuvieron con las directivas nacionales durante la paralización y sostuvo que no tenían relación con otros gremios de transportistas: “Nunca hubo relación, te lo tengo que decir, con los gremios Pérez Araya jamás nos ha representado, nosotros lo dijimos, Andrés (Alarcón) lo dijo desde el primer momento.

“Fuerza del Norte es lo mismo, jamás, las reuniones siempre fueron a puertas cerradas. Nosotros, la reunión que tuvimos, fue atrás de la moneda, como en el patio trasero, porque éramos los más chicos”, agregó.

Consultado por si se sintieron abandonados durante las tratativas, el vocero de los gremios de la Ruta 68 dijo: “Siempre fue así, siempre fue, las reuniones siempre fueron diferidas a ellos, nunca hubo un tipo de relación o comunicación respecto a la reunión o a los acuerdos que ellos podían llegar”.



Finalmente, reiteró que “hoy día era insostenible, o sea, ya era una lucha, no perdía, ojo, pero era una lucha que había que ponerle un ‘parale’, por todo, por los chiquillos, por el cansancio, es superdesgastante”.