Providencia hará Torneo Interescolar de Robótica para estudiantes entre 12 y 17 años: ¿Cómo participar?

Estudiantes entre 12 y 17 años serán parte del Torneo Interescolar de Robótica Providencia.

La iniciativa, que es organizada por la Municipalidad de Providencia, a través de su Dirección de Desarrollo Local y su Departamento de Innovación, junto a la Universidad Mayor, busca acercar a los alumnos a la robótica, la programación y la ingeniería a través de actividades prácticas.

Previo a la competencia, los participantes serán capacitados en electrónica, circuitos, robótica, programación y manejo de microcontroladores.

Estas jornadas serán entre el lunes 23 y miércoles 25 de noviembre en HUB Providencia. En tanto, la competencia se realizará durante la tarde del 25 de noviembre y contempla dos desafíos.

El primero de ellos consiste en controlar brazos robóticos para el traslado de cinco piezas a zonas específicas y apilar entre cinco y ocho elementos.

Mientras que en el segundo los estudiantes tendrán que recorrer una pista con obstáculos y puntos de control en el menor tiempo posible. “Los participantes conducirán vehículos robóticos mediante teléfonos celulares conectados por Bluetooth y recibirán penalizaciones de tiempo si se salen del circuito o derriban obstáculos”, detallaron desde HUB Providencia.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, comentó: “Queremos que en Providencia los jóvenes no solo usen la tecnología, sino que aprendan a crear con ella. Este torneo permite que nuestros estudiantes se acerquen de forma entretenida a la robótica, la programación y la ingeniería, desarrollando habilidades que serán cada vez más importantes para su futuro. La innovación también se aprende haciendo, experimentando, equivocándose y buscando nuevas soluciones”.

Quienes deseen participar deben inscribirse en el formulario. Se puede ingresar haciendo click aquí.

En total, habrá 20 equipos de hasta cuatro integrantes, que estarán integrados por estudiantes de entre 12 y 17 años de colegios públicos, particulares subvencionados y particulares.

Habrá premios para los tres equipos con mejores puntajes. El primer lugar ganará sets de robótica y programación; el segundo, un kit gamer; y el tercero, un kit de participación. Todos los competidores recibirán un diploma.