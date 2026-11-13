Expertos de la OCDE y Bloomberg analizan los desafíos del mercado chileno y advierten que el país debe hacer más para atraer inversión

Chile tiene el desafío de atraer más capital para impulsar su crecimiento, y para lograrlo necesita fortalecer la confianza, el ahorro local y la competitividad de su mercado. Esa fue una de las principales conclusiones del seminario “Mercado de Capitales: El Catalizador del Crecimiento de Chile y la Región”, organizado este miércoles por nuam, el holding que integra las bolsas de Santiago, Lima y Colombia, en el marco de su tercer aniversario.

El encuentro reunió a autoridades, reguladores y expertos internacionales, en un contexto en que la región sigue rezagada. Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), América Latina y el Caribe representan el 5,1% del PIB mundial, pero apenas el 1,6% de la capitalización bursátil global y el 2,4% de las empresas listadas.

John Authers advierte sobre la visión de los inversionistas extranjeros

El editor senior de Bloomberg Opinion, John Authers, planteó que la forma en que los inversionistas internacionales han dirigido capital hacia los mercados emergentes ha sido demasiado simplista.

Como ejemplo, mostró cómo el índice bursátil chileno ha seguido de cerca al precio del cobre durante los últimos 20 años. “Básicamente, Chile está siendo tratado como si fuera una gran mina de cobre por los inversionistas internacionales. Me apresuro a agregar que entiendo que este país es mucho más que una gran mina de cobre”.

Según Authers, un mercado de capitales local profundo reduce la vulnerabilidad de los países frente a la salida de flujos externos y les da mayor confianza a los inversionistas extranjeros.

“Los extranjeros se sienten mucho más cómodos invirtiendo en un país si saben que ya hay un pozo de dinero local que se quedará ahí si los extranjeros necesitan irse”, sostuvo.

El editor también destacó la gobernanza como un factor clave para atraer capital, y valoró la integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia. “No sé si nuam tendrá éxito. Sé que lo que está tratando de hacer es exactamente lo correcto”.

OCDE plantea que no hay una fórmula única para desarrollar los mercados

Por su parte, el director de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, Carmine Di Noia, sostuvo que no existen soluciones únicas para desarrollar los mercados y que las reformas exitosas abordan al mismo tiempo la oferta, la demanda y la arquitectura institucional.

“No hay una bala de plata. En todos los mercados, las reformas de los mercados de capitales son integrales”.

El economista advirtió además contra el foco exclusivo en aumentar el número de empresas en bolsa. “Pensar que listarse es un fin en sí mismo podría ser la receta para el desastre. Es una parte del camino para las empresas”, señaló.

Di Noia también destacó la necesidad de contar con reguladores independientes y competentes, y defendió el desarrollo del mercado de bonos como fuente de financiamiento para las empresas más pequeñas.

Nuam y autoridades chilenas destacan la reforma al mercado de capitales

En el panel moderado por el presidente de ICARE, Renzo Corona, el CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba, advirtió que América Latina tiene un peso en los mercados menor al que le corresponde, y que Chile, pese a estar más avanzado que Colombia y Perú, no escapa a esa realidad.

“Chile tiene una larga tradición de fortaleza institucional, de buena regulación, de buena supervisión, pero tenemos que hacer más”, sostuvo.

Córdoba valoró la reforma MK4 que se discute en el Congreso, en especial la simplificación de trámites para los inversionistas extranjeros, que ya no tendrán que contar con RUT ni presentar una declaración de impuestos para invertir en el mercado público de valores.

“Eso es extraordinario. Ese tipo de medidas hace realmente que Chile sea muy competitivo”.

En el mismo panel, el comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Osvaldo Adasme, señaló que uno de los desafíos del regulador será implementar una regulación coherente con la reforma, resguardando los estándares de solvencia, transparencia y protección al inversionista.

El coordinador de Mercado de Capitales y de Asuntos y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, Eugenio Symon, presentó los principales alcances de MK4, que busca mejorar la profundidad y liquidez del mercado, facilitar el acceso de nuevas empresas al financiamiento y fortalecer a Chile como centro financiero regional. Entre las propuestas figuran la creación de una Bolsa Junior y ajustes tributarios.