Salud bucal infantil en Chile: Alianza académica y privada impulsa investigación y educación preventiva en primera infancia

La salud bucal continúa representando uno de los desafíos sanitarios y sociales más profundos en el país, especialmente en etapas tempranas del desarrollo. Para hacer frente a esta realidad con base en evidencia y acciones concretas, la marca de cuidado bucal Pepsodent (Unilever Chile) y la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes consolidaron una alianza que une investigación científica de impacto público con programas de prevención comunitaria orientados a la primera infancia.

Un punto clave de este trabajo conjunto es generar conocimiento aplicado a la realidad del país. En esa línea destaca el proyecto FONIS, desarrollado por investigadores de la UAndes y cofinanciado por Pepsodent, que evaluó a un estimado de 2.500 escolares de 6 años, y cuyos resultados permiten un diagnóstico a nivel país de la prevalencia de caries y profundizar en cómo éstas se relacionan con hábitos de cuidado y estilos de vida.

Los resultados mostraron que si bien la prevalencia bajó de 70% a 55% desde el 2007, se evidencia una brecha socioeconómica: la prevalencia llega a 63% entre los escolares de colegios públicos y a 29% entre los de particulares pagados: más del doble.

“La evidencia demuestra con claridad que las brechas en salud bucal comienzan a edades muy tempranas y se van acumulando a lo largo de la vida si no actuamos a tiempo. Nuestra alianza con el sector privado busca justamente cerrar esa distancia: generar datos rigurosos mediante proyectos como FONIS para visibilizar la realidad nacional y, al mismo tiempo, salir de las aulas para educar en hábitos simples y protectores antes de que aparezca el daño”, destacó Kiyoko Suzuki, académica e investigadora del Postítulo de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes.

Como parte de este trabajo conjunto en terreno y a través de su programa “Sonrisas para Chile”, Pepsodent, junto a la Facultad de Odontología de la UAndes, llegó hasta el Jardín Infantil Antu-Liwen de La Pintana para compartir una jornada educativa y de prevención con los más pequeños.

La actividad benefició a 100 niños y niñas, quienes mediante talleres supervisados por docentes y estudiantes de Odontopediatría, aprendieron técnicas correctas de cepillado, pautas de nutrición saludable y rutinas de cuidado diario a través de dinámicas pedagógicas. En paralelo, los voluntarios universitarios renovaron un mural educativo sobre vida sana en el patio del recinto, aportando materiales para transformar el espacio comunitario.

“Buscamos instalar la salud bucal en el lugar que le corresponde dentro del desarrollo integral de la primera infancia. No hablamos solo de cepillarse los dientes, sino de bienestar, nutrición adecuada y autoestima desde los primeros años. Abordar el cuidado bucal desde edades tempranas permite construir hábitos saludables que a futuro van a ser un factor protector de salud a nivel integral, previniendo patologías complejas. Estos hábitos acompañarán a estos niños durante toda su vida, y como marca sentimos mucho orgullo de ser parte de ese proceso”, afirmó Javiera Vera, Brand Manager de Pepsodent en Unilever Chile.

Al término de la jornada, cada niño y niña recibió un kit de higiene con cepillo y pasta dental para dar continuidad a las prácticas aprendidas junto a sus familias, reforzando el compromiso conjunto entre Unilever y la Universidad de los Andes por descentralizar la prevención bucodental en los sectores que más lo requieren.