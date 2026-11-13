Entel fortalece su estrategia tecnológica junto a Oracle y acelera su impacto digital en Latinoamérica

Oracle y Entel están ampliando su colaboración para impulsar la estrategia multitecnología de la compañía, fortalecer la eficiencia de sus operaciones en Chile y Perú y acelerar el desarrollo de nuevas capacidades digitales para clientes empresariales.

Como parte de esta nueva etapa, Entel migró bases de datos y aplicaciones de su landscape legado a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y está fortaleciendo una plataforma regional de datos que integra información de sus operaciones en Chile y Perú. OCI se incorpora como una plataforma estratégica dentro de la arquitectura multicloud de Entel, orientada a distribuir las cargas de trabajo en los entornos más adecuados según sus requerimientos de desempeño, seguridad, disponibilidad y eficiencia.

Esta nueva arquitectura busca optimizar el procesamiento de datos y sentar las bases para la evolución hacia un Data AI Fabric corporativo, habilitando el acceso a información más oportuna, segura y gobernada en toda la organización.

Con ello, Entel avanza hacia una mayor capacidad de análisis regional del negocio, simplificación de procesos y habilitación de sus datos para casos de uso de automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial.

En Entel, entendemos los datos y la inteligencia artificial como motores de transformación del negocio. Nuestra prioridad es convertirlos en mejores decisiones, mayor eficiencia y nuevas oportunidades para nuestros clientes. Para lograrlo, necesitamos una base tecnológica sólida, capaz de evolucionar al ritmo de nuestra estrategia y escalar a medida que creamos nuevas capacidades. Nuestra estrategia multicloud nos da la flexibilidad para combinar las tecnologías más adecuadas a cada necesidad. En ese contexto, OCI forma parte de la evolución de nuestra plataforma tecnológica y de datos, creando condiciones para avanzar en automatización e inteligencia artificial. El reto ahora es seguir fortaleciendo estas capacidades y convertir la inversión tecnológica en valor tangible para Entel y sus clientes. Oracle es un socio relevante para avanzar en esa dirección.”

Oracle ha sido un aliado relevante tanto en nuestra transformación interna como en el desarrollo de capacidades que podemos llevar al mercado empresarial” , Jorge Afonso , CDO, Entel

Una estrategia orientada al negocio

Para Entel, la tecnología no significa solamente operar con distintos proveedores tecnológicos. Representa la capacidad de seleccionar la infraestructura, las aplicaciones y los servicios más apropiados para cada proceso, evitando dependencias innecesarias y fortaleciendo la resiliencia y continuidad operacional.

Dentro de esa estrategia, Oracle aporta capacidades en aplicaciones empresariales, bases de datos, analítica, infraestructura cloud e inteligencia artificial. Entel utiliza soluciones ERP, SaaS, de Oracle para respaldar procesos empresariales en Chile y Perú, mientras que la migración de bases de datos a OCI permite conectar información regional y mejorar la eficiencia del datalake.

Al integrar aplicaciones, infraestructura y datos dentro de una arquitectura multicloud, Entel puede fortalecer la visibilidad de sus operaciones, disponer de información más consistente para la toma de decisiones y habilitar

progresivamente casos de uso orientados a optimizar procesos, anticipar necesidades de capacidad, detectar anomalías y mejorar la experiencia de sus clientes.

La estrategia también permite que Entel mantenga la flexibilidad necesaria para integrar servicios provenientes de distintos entornos de nube, al mismo tiempo que aprovecha las capacidades de Oracle en cargas de datos y aplicaciones críticas.

Una relación que impulsa la transformación de Entel

Esta nueva fase amplía una trayectoria previa de modernización entre ambas compañías. En una etapa anterior, Entel trasladó cientos de cargas VMware a OCI y reportó una reducción de 50% en sus costos de infraestructura, 90% menos esfuerzo de administración y monitoreo, y una disminución del tiempo de aprovisionamiento de nueva infraestructura desde meses a menos de dos días.

La compañía también ha utilizado Oracle Analytics para apoyar procesos como la proyección de ingresos, la detección de fraude y la evaluación de riesgo crediticio.

La actual consolidación de datos regionales profundiza esa transformación. Más que una migración tecnológica aislada, representa la construcción de una arquitectura capaz de acompañar el crecimiento de Entel, mejorar la coordinación entre Chile y Perú y ofrecer una base común para el desarrollo de capacidades digitales.

“Entel está demostrando que una estrategia multicloud bien diseñada puede convertirse en un habilitador directo del negocio. Al combinar conectividad, aplicaciones empresariales, infraestructura cloud y datos gobernados, la compañía puede operar con mayor eficiencia y transformar su experiencia tecnológica en soluciones para otras organizaciones. Esta evolución fortalece a Entel como una plataforma regional y amplía su capacidad de generar impacto en Latinoamérica”. Christian Delfino, country manager Oracle Chile

La colaboración entre ambas compañías también se extiende al mercado empresarial. A través de Entel Digital, la compañía ofrece Oracle NetSuite y servicios de implementación y soporte para procesos como finanzas, logística, inventario y compras. Entel Digital también incorpora servicios de nube dentro de su propuesta B2B y trabaja con Oracle para ampliar el acceso de las organizaciones a capacidades basadas en OCI. La fórmula comercial específica para la oferta de OCI se encuentra sujeta a validación final entre ambas compañías.

Este doble rol -como usuario de tecnología Oracle y como socio para llevar soluciones al mercado- permite a Entel combinar su experiencia en conectividad, servicios digitales y atención empresarial con las capacidades de Oracle en aplicaciones, bases de datos, nube e inteligencia artificial. Entel Digital inició su operación en Chile en 2023 y posteriormente extendió su propuesta B2B a Perú, incluyendo consultoría e implementación de ERP y CRM con NetSuite entre sus soluciones.

En la industria de telecomunicaciones, la combinación de conectividad, nube distribuida, automatización y analítica permite pasar de operaciones fragmentadas a ecosistemas capaces de gestionar información en tiempo real. Este modelo puede ayudar a anticipar fallas, optimizar activos, mejorar la continuidad operacional y habilitar soluciones para sectores como salud, minería, servicios financieros, retail y sector público, donde la disponibilidad de información confiable puede tener un impacto directo en productividad y calidad de servicio.

Oracle ofrece una plataforma tecnológica que integra aplicaciones empresariales, una base de datos y plataforma de datos preparada para IA, y la infraestructura de cómputo y almacenamiento necesaria para ejecutar cargas críticas. Esta combinación permite a las organizaciones utilizar sus datos privados bajo controles empresariales de seguridad y gobierno, y avanzar hacia casos de uso de analítica avanzada, machine learning, IA generativa y agentes de IA.