Cobre cae 2,47% en la semana y cierra bajos los US$ 6,2 la libra presionado por el dólar y las expectativas de mayores tasas

El precio del cobre cerró este viernes en US$ 6,17 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una baja de 0,74% respecto de la jornada anterior. Con esto, el metal acumuló una caída semanal de 2,47%, presionado por el fortalecimiento del dólar y las expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos.

Pese al retroceso, el metal mantiene niveles elevados en el año. Entre enero y el 13 de noviembre, el cobre promedia US$ 6,16 la libra, un 39,5% por sobre el promedio de igual período de 2025. En lo que va de noviembre, en tanto, el precio promedia US$ 6,35 la libra, por debajo de los US$ 6,59 promediados en octubre.

Dólar y expectativas de tasas en Estados Unidos presionan al cobre

Según el informe semanal de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la presión sobre el metal se intensificó por la perspectiva de un financiamiento más caro en Estados Unidos. Los precios al consumidor subieron 0,4% mensual en octubre y los mensajes de la Reserva Federal reforzaron las expectativas de mayores tasas, lo que restó atractivo a las materias primas.

A ello se sumó un alza semanal cercana a 0,9% del índice dólar, que mide al dólar frente a una canasta de monedas y cuyo aumento encarece el cobre para los compradores que utilizan otras divisas. Este viernes, además, los precios al productor en Estados Unidos subieron 0,3% mensual y 6,5% anual.

La incertidumbre también alcanzó al sector tecnológico. De acuerdo con Cochilco, la salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang, debilitó la recuperación inicial de las acciones tecnológicas y reavivó las dudas sobre las inversiones del sector y su financiamiento.

Estas preocupaciones afectaron al cobre, cuyas perspectivas de consumo están vinculadas, en parte, a la expansión de los centros de datos y de las redes eléctricas que los abastecen.

China muestra señales de menor dinamismo en la demanda de cobre

En China, en tanto, la escasez de cobre para entrega inmediata contrastó con la debilidad de los pedidos industriales. La prima de Yangshan, el recargo que se paga por importar cobre al país asiático, alcanzó US$ 230 por tonelada.

Así, las dificultades de abastecimiento sostuvieron las primas, pero no se tradujeron en compras industriales más dinámicas, incluso tras la caída del precio. La escasez de cobre disponible en China y los problemas productivos dieron soporte al metal, pero no lograron compensar las presiones.

Los inventarios en las principales bolsas de metales alcanzaron 1.088.325 toneladas, con un aumento semanal de 4.765 toneladas, equivalente a 0,4%. En la Bolsa de Metales de Londres llegaron a 329.100 toneladas, con un alza de 3,9%, mientras que en COMEX bajaron 0,2% a 731.583 toneladas y en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron 18,3% a 27.642 toneladas.

Problemas de producción afectan la oferta mundial de cobre

Por el lado de la oferta, la japonesa Sumitomo Metal Mining redujo a unas 400.000 toneladas su previsión de producción de cobre refinado para el ejercicio que termina en marzo de 2027, por problemas técnicos en su fundición Toyo.

En Estados Unidos, Capstone Copper postergó hasta mediados de diciembre el reinicio del chancador primario de su mina Pinto Valley, lo que restaría unas 5.000 toneladas de cobre a su producción de 2026.

Para la próxima semana, Cochilco anticipa que el mercado estará atento a los datos de producción industrial, ventas minoristas e inversión de octubre en China, que permitirán evaluar si la debilidad de los pedidos de cobre refleja un enfriamiento más amplio. También se seguirán las señales de la Reserva Federal y la evolución del sector tecnológico.