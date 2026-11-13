Gonzalo Arenas tras roces en la Cámara por Presupuesto 2027: “Recomendaría a los más jóvenes que tengan más calma”

Tras los tensos episodios que se han vivido en la Cámara de Diputados y Diputadas en el marco de la discusión del proyecto de ley del Presupuesto 2027, el portavoz del Gobierno, Gonzalo Arenas, llamó a los parlamentarios a conservar la calma y priorizar el diálogo.

Cabe recordar que durante el miércoles pasado las diputadas Javiera Rodríguez (Partido Republicano) y Lorena Pizarro (Partido Comunista) se enfrentaron luego de que la primera parlamentaria acusara a la oposición de ser “empresarios del dolor”.

El ambiente de tensión no terminó allí, ya que, al día siguiente, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) respaldó los dichos de Rodríguez y acusó, además, que la izquierda hace un “negocio político” con los enfermeros.

Tales palabras generaron incomodidad en el oficialismo, especialmente en Chile Vamos. En particular, el diputado Diego Schalper (Renovación Nacional) demostró su descontento y aquello provocó que el parlamentario Benjamín Moreno (Partido Republicano) se pusiera de pie para encararlo, por lo que tuvo que ser retenido por otros.

“Yo les recomendaría a los más jóvenes que tengan más calma”

Al respecto, el exdiputado y subsecretario de la Segegob recordó que a él le tocó “tramitar ocho leyes de presupuesto cuando estuve en el Congreso y todas las leyes de presupuesto tienen más o menos la misma dinámica”.

“Por lo tanto, son tensas; más todavía cuando es un presupuesto que, a diferencia de muchos anteriores, trata de hacer una disciplina fiscal importante y, por lo tanto, las discusiones y los debates siguen”, remarcó.

En esa línea, señaló que “hay que esperar que siga el trámite. Ojalá los ánimos se calmen. Yo creo que en el Senado ahora, en la nueva etapa, va a existir una etapa más, quizás, de tranquilidad, pero estoy seguro de que vamos a terminar muy bien en la tramitación de esta ley de presupuesto y vamos a llegar a grandes acuerdos con todas las fuerzas políticas”.

Asimismo, hizo un llamado a los parlamentarios: “Yo les recomendaría a los más jóvenes que tengan más calma, que es lo que me habría gustado tener a mí cuando fui más joven”.

“Es importante que ojalá se haga un diálogo que sea de buena fe, que es lo principal en este tipo de tramitaciones, pero estoy convencido de que al final va a primar el sentido común y, sobre todo, la visión de Estado que, no tengo duda, tienen todos los parlamentarios”, cerró.