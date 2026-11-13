Anuncian “Cenicienta, el musical”: Contará con siete funciones gratuitas en Santiago y La Serena

Mallplaza, en conjunto con la Fundación Inversión Cultural (FINC), anunció que retomará la producción de musicales gratuitos con el estreno de “Cenicienta, el musical” en enero de 2027.

El musical se alejará de la versión tradicional del cuento, ya que la historia transcurrirá en la sociedad moderna, “donde todos se parecen, la rutina manda y las decisiones las toma el algoritmo; y, en lugar de esperar a que la rescaten, esta Cenicienta decide romper la inercia para salir, conocer gente y hacer su propio camino”, detalla la trama.

Así, la obra será protagonizada por Vivianne Dietz como Cenicienta y Gabriel Urzúa como el príncipe. A ellos se suma un elenco de primer nivel: Carmen Gloria Bresky, que dará vida a la madrastra; Gabriel Cañas, como el hada madrina; Gustavo Becerra, como el lacayo amigo del príncipe; al igual que Elisa Zulueta y Carmen Zabala, quienes serán las hermanastras.

Además, el musical cuenta con la participación de artistas destacados, como Elisa Zulueta en la adaptación del guion, ganadora a Mejor Actriz en los Premios Cordillera 2026.

Asimismo, Roberto Trujillo, productor chileno que ha trabajado con cantantes internacionales como Jennifer Lopez, Karol G, Luis Fonsi y Pitbull, estuvo a cargo de la producción musical de la canción principal.

La dirección será de Antonia Santa María y Álvaro Viguera, fundadores de La Santa, productora detrás de montajes como “Happy End”, “Tío Vania” y “Todos eran mis hijos”.

El estreno de “Cenicienta, el musical” marca el regreso de los espectáculos que Mallplaza realizó hasta 2019 y es la undécima producción de este tipo en la historia de la compañía, que ha desarrollado obras como “Peter Pan”, “Aladino” y «”Piratas del Caribe”, las cuales convocaron a más de 120 mil personas en Santiago y regiones.

Revisa los detalles de las funciones

En total, Mallplaza ofrecerá siete funciones del espectáculo, que empezarán en enero de 2027 y contarán con entradas gratuitas para el público.

Las funciones serán en las sedes de Mallplaza Norte y Mallplaza La Serena. Para asistir, las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del sitio web. Cabe destacar que las inscripciones están disponibles desde el miércoles 11 de noviembre.

La gerente de Marketing y Experiencia Regional de Mallplaza, Pilar Barriga, explicó que con este musical se busca “darle valor a la conexión humana, contando una historia sobre atreverse a romper la inercia y poner en jaque el algoritmo. Esperamos que cerca de 18 mil personas vivan esta experiencia en Mallplaza Norte y Mallplaza La Serena”.

“Esta producción va en línea con nuestra causa de ‘Salir es vivir’, con la que hacemos una invitación para dejar el teléfono por un momento y encontrarse con otros. Cenicienta es un llamado a dar ese paso”, añadió.

Por otra parte, el socio fundador y director ejecutivo de FINC, Matías Awad, destacó que “es muy importante para la industria cultural que se generen espacios como este, que impulsan el desarrollo del sector y facilitan el acceso de las personas a espectáculos de calidad y gratuitos. En este caso, Mallplaza, como compañía de centros urbanos, financia y dinamiza la industria cultural con un musical para toda la familia”