Samsung presenta sus apuestas para el Black Friday 2026: Televisores con IA y monitores de 500 Hz

Samsung presentó su portafolio de televisores, monitores y sistemas de audio para el Black Friday 2026, en un evento realizado el jueves 12 de noviembre en São Paulo, Brasil, donde reunió a periodistas y creadores de contenido de distintos países de América Latina.

La actividad, denominada Black Friday Experience, permitió conocer algunas de las principales tecnologías que la compañía busca posicionar durante la temporada de descuentos, con énfasis en pantallas de alta resolución, inteligencia artificial, videojuegos y sistemas de sonido.

El encuentro también abordó los cambios en los hábitos de consumo, especialmente entre quienes buscan adquirir dispositivos electrónicos de mayor valor y comparan alternativas antes de realizar una compra.

Estudio de Samsung revela mayor planificación antes del Black Friday

Según un estudio cualitativo realizado por Samsung en Brasil, México, Colombia y Argentina, cerca de dos tercios de los consumidores consultados comienzan a investigar precios y características de los productos con anticipación.

El análisis señala que los compradores dedican tiempo a revisar especificaciones técnicas, reseñas y variaciones de precios antes de decidirse por un dispositivo.

Asimismo, prácticamente la mitad de los participantes consideró que el Black Friday representa una oportunidad para realizar compras de mayor valor, como renovar el televisor principal del hogar.

La investigación también identificó la importancia de las facilidades de pago. En Brasil, cerca de ocho de cada diez compradores consultados recurren al pago en cuotas, de acuerdo con los antecedentes compartidos por la empresa.

Renato Shiratsu, director sénior de Marketing de Samsung, explicó que la compañía identificó tres perfiles de consumidores: quienes buscan mejoras tecnológicas, aquellos que priorizan la durabilidad y quienes comparan precios para encontrar oportunidades.

Televisores con inteligencia artificial: las tecnologías que destacó Samsung

Durante el evento, Samsung presentó distintas soluciones de imagen, entre ellas las tecnologías Micro RGB, OLED, Neo QLED y Mini LED.

En el segmento de televisores premium, la compañía destacó Micro RGB, un sistema de retroiluminación que utiliza fuentes de luz roja, verde y azul de tamaño microscópico para mejorar el control de los colores.

Según las especificaciones de Samsung, esta tecnología permite alcanzar el 100% de cobertura del espacio de color BT.2020, bajo los criterios de certificación correspondientes.

La marca también presentó sus pantallas OLED con tecnología antirreflejos Glare Free y los televisores Neo QLED, orientados a ofrecer mayor brillo y contraste en diferentes condiciones de iluminación.

Otra de las funciones destacadas fue AI Upscaling, que utiliza procesamiento de imagen para mejorar la visualización de contenidos de menor resolución en pantallas compatibles.

Samsung también mostró las capacidades de su plataforma Vision AI Companion, diseñada para facilitar la interacción con el televisor mediante asistentes y funciones de inteligencia artificial.

Monitores de hasta 500 Hz y nuevas experiencias de sonido

El segmento de videojuegos tuvo un espacio dentro de la presentación, con demostraciones de los monitores Samsung Odyssey OLED, orientados a usuarios que buscan pantallas de alta frecuencia de actualización.

La compañía destacó modelos capaces de alcanzar 500 Hz y tiempos de respuesta anunciados de 0,03 milisegundos, características que buscan ofrecer mayor fluidez en videojuegos competitivos.

La exhibición también incluyó una experiencia vinculada a Call of Duty: Modern Warfare 4, título para el cual Samsung anunció una alianza con Activision durante 2026.

En audio, la empresa presentó Q-Symphony, tecnología que permite utilizar de manera coordinada los altavoces de televisores compatibles y barras de sonido de la marca.

También destacó Wireless Dolby Atmos, función que permite transmitir audio envolvente a equipos compatibles sin requerir un cable de conexión de audio entre el televisor y la barra de sonido.

Samsung refuerza su estrategia para la temporada de descuentos

La compañía también mostró The Frame Pro, un televisor diseñado para integrarse a los espacios del hogar mediante la exhibición de obras de arte y el uso del sistema Wireless One Connect.

Según Celso Barros, director de Visual Display de Samsung América Latina, la empresa espera que los consumidores que han planificado la renovación de sus equipos durante el año aprovechen las condiciones comerciales de la temporada.

En ese contexto, la compañía destacó iniciativas de intercambio de dispositivos, como EcoTroca, que permiten acceder a beneficios comerciales según las condiciones vigentes en cada mercado.

Con esta estrategia, Samsung busca fortalecer su presencia durante el Black Friday 2026, combinando nuevas tecnologías de entretenimiento con alternativas comerciales orientadas a diferentes perfiles de consumidores latinoamericanos.