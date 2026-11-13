Dólar supera los $1.000 durante la sesión pero se modera al cierre en torno a los $995 tras caída del cobre y menor presión inflacionaria en EE.UU.

El dólar vivió este viernes una jornada de alta volatilidad en Chile. El tipo de cambio llegó a tocar los $1.003 durante la mañana, su nivel más alto desde abril de 2025, pero no logró sostenerse en los cuatro dígitos tras la publicación del índice de precios al productor de Estados Unidos, que moderó las apuestas por un nuevo endurecimiento de la Reserva Federal (Fed).

Al cierre, la divisa estadounidense se ubicó en $995,4, con un alza de $0,79 respecto de la jornada anterior. Con esto, el peso chileno se mantiene cerca de sus niveles más débiles del año.

NEGOCIOS Dólar cierra en $995,40 Hace un año $925,50 14 de noviembre de 2025 Mínimo $851,68 9 de febrero de 2026 Máximo $995,48 12 de noviembre de 2026 Hoy $995,40 13 de noviembre de 2026 1.000 960 920 880 840 800 $925,50

14 nov 2025 Mín. $851,68

9 feb Hoy $995,40

13 nov nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Fuente: Investing.com, Elaboración: CNN Chile.

En el mercado de metales, el cobre cayó 0,74% en la Bolsa de Metales de Londres y cerró en US$ 6,17 la libra. Con esto, el metal acumuló una baja semanal de 2,47%, presionado por el fortalecimiento del dólar a nivel global y las expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos.

En tanto, el petróleo se mantuvo estable. El barril de crudo WTI bajaba 0,10% a US$ 88,65, mientras que el Brent avanzaba 0,13% a US$ 95,94.

Dólar supera los $1.000, pero retrocede tras dato de inflación en EE.UU.

El analista de mercado de Capitaria, Agustín Vargas, explicó que el dato de precios al productor fue clave en el movimiento de la jornada.

“La publicación del índice de precios al productor de octubre, a las 10:30 hora de Chile, llevó a los operadores a reducir sus apuestas por un nuevo endurecimiento de la Reserva Federal. Esa lectura gatilló una toma de utilidades tras el quiebre de los $1.000 y devolvió al dólar bajo esa barrera, aunque el peso sigue cerca de sus niveles más débiles del año”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el contexto global limitó el espacio para una baja mayor del tipo de cambio.

“El índice dólar se mantiene firme en torno a 103,2 puntos, en la zona más alta en 19 meses, y Collins, de la Fed de Boston, sostuvo que pronto podría ser necesario endurecer aún más la política monetaria, un mensaje que limita el espacio para una baja mayor del tipo de cambio”.

Analistas identifican resistencia del dólar en los $1.000

En lo técnico, el analista planteó que el movimiento de este viernes podría anticipar una pausa en el alza del dólar.

“El USDCLP conserva un sesgo alcista, pero el rechazo desde $1.003 deja una mecha superior que sugiere agotamiento de corto plazo. La resistencia inmediata está en la barrera psicológica de $1.000 y luego en el máximo de hoy en $1.003”.

Por su parte, el senior account manager de XTB, Bastián Álvarez, destacó que la inflación en Estados Unidos sigue respaldando al dólar.

“Si bien el reciente IPC superó las previsiones, el último IPP resultó inferior a lo esperado, moderando parcialmente las preocupaciones inflacionarias. Sin embargo, consideramos prematuro asumir una desaceleración sostenida a partir de este único dato”, afirmó.

“Actualmente, buscamos una ruptura sostenida de los $1.000, confirmada mediante un cierre diario, para evaluar posiciones compradoras con proyecciones entre $1.010 y $1.030, y una eventual extensión si continúa el impulso”, añadió.

PIB de Chile y datos de EE.UU. marcarán la próxima semana

De cara a la próxima semana, el ejecutivo anticipó que el mercado estará atento al PIB chileno del tercer trimestre: “Un dato de PIB chileno que confirme las expectativas de bajo crecimiento podría debilitar al peso, mientras que un ADP estadounidense semanal superior a las previsiones podría fortalecer al dólar”.