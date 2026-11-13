La FAA suspende los despegues en todo Estados Unidos por “circunstancias extraordinarias” y motivos de seguridad

Todos los vuelos en Estados Unidos permanecen en tierra hasta nuevo aviso “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”, informó la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado.

La FAA ordenó la suspensión de los vuelos “tras un problema de comunicación que afectó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta”, señaló el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una publicación en redes sociales. “Los técnicos de la FAA están investigando el problema”.

Los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta son instalaciones regionales que gestionan los vuelos que atraviesan el país.

“El tráfico debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso”, indicó la FAA en un boletín informativo. “Los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso”.

La última vez que se produjo una suspensión de vuelos a nivel nacional fue en enero de 2023, cuando falló un sistema de notificación a los pilotos. Antes de eso, la última vez que se ordenó una suspensión nacional de vuelos fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.