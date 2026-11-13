Fiscalía entrega más detalles de la detención del padre del subsecretario Pavez: Impactó contra una carreta y las víctimas “salieron eyectadas”

La Fiscalía Centro Norte entregó más antecedentes sobre la detención del padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ocurrida este viernes tras chocar contra una carreta.

El padre de la autoridad, Máximo Pavez Cerda, fue detenido durante la madrugada de este viernes tras impactar contra una carreta en la comuna de Lampa, accidente que dejó personas lesionadas.

Tras su arresto, el Juzgado de Garantía de Colina determinó ampliar su detención mientras las autoridades avanzan en la investigación del accidente. En tanto, su audiencia quedó programada para el lunes 16 de noviembre a las 11:00 horas.

El subsecretario del Interior se refirió al hecho: “Hay una situación que está siendo investigada y lo que corresponde es la igualdad ante la ley y, por lo tanto, yo, apenas pueda, voy a tomar contacto con mi padre porque es mi papá”.

“Pero en ningún caso esto es un tema que tiene que ver ni con la Subsecretaría del Interior ni tiene que ver con ninguna otra actividad vinculada al Gobierno y, por lo tanto, lo que corresponde es que las instituciones funcionen para todos los que estamos acá, incluyendo a mi señor padre”, añadió.

Fiscalía confirma que el imputado conducía en estado de ebriedad

El fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Álvarez, entregó más detalles sobre el caso a T13: “Los hechos datan de la medianoche de hoy en un camino de la comuna de Lampa; el imputado, que conducía un automóvil, impactó por la parte trasera a una carreta de tracción animal, una carreta de caballos”.

Informó que en la carreta “iba una familia de tres ocupantes, dos adultos y una menor, las que a propósito del impacto salieron eyectadas del móvil en que se desplazaban, quedando con diversos tipos de lesiones”. Asimismo, confirmó que los exámenes preliminares constataron que el conductor se encontraba en estado de ebriedad.

Precisó que Carabineros acudió al lugar de los hechos luego de que las víctimas llegaran a un centro de salud de la comuna de Lampa, “lo que alertó a la policía, que concurrió al sitio del suceso, donde se encontraba el imputado”, quien “prestó la colaboración” correspondiente.

El fiscal explicó que, tras el arresto, el Ministerio Público solicitó al tribunal ampliar la detención por tres días para observar “la evolución del estado de salud de los afectados”.

“Como se amplió su detención, su calidad es de detenido en tránsito hasta la realización de la audiencia de formalización y queda a disposición de Gendarmería, entiendo que en un penal de la comuna de Colina”, añadió.