“Tenemos que buscar socios privados”: Biministro Mas abre la puerta a privados en la explotación de yacimientos de Codelco

El Gobierno evalúa abrir las operaciones mineras y la infraestructura de Codelco a la participación de empresas privadas, más allá de las alianzas de exploración que hoy utiliza la estatal.

Así lo planteó el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, en entrevista con Bloomberg. Según el secretario de Estado, los privados podrían participar en la explotación de algunos yacimientos de Codelco o asociarse con la cuprífera en infraestructura y plantas de procesamiento.

Para ello, el Ejecutivo evalúa cambios legales que permitan la participación privada en depósitos que hoy están reservados a la estatal.

“Tenemos que buscar socios privados. Lo más obvio es que entren en la exploración. Pero lo otro es en la explotación”, afirmó Mas.

El ministro precisó que la participación privada en la explotación sería más fácil en algunas minas que en otras, y que en ciertos casos podría requerir modificaciones legales.

Consultado específicamente sobre si el capital privado podría participar en una operación existente, como la mina Gabriela Mistral, Mas no lo descartó. “Estamos mirando capital privado en todas las áreas en que sea posible”.

Gobierno evalúa cambios legales para permitir inversión privada en Codelco

El ministro vinculó la propuesta a las limitaciones financieras de la estatal. “Si todos estamos convencidos de que Codelco tiene potencial para crecer”, y de que enfrenta restricciones de capital, “bueno, esta es la fórmula”, planteó.

“Me gustaría que hubiera un amplio consenso en el Congreso para poder aprobarlo”, agregó.

A pesar de sus dichos, Mas recalcó que Codelco seguirá siendo de propiedad estatal y que el Gobierno no está discutiendo actualmente el ingreso de accionistas minoritarios a la compañía.

Los mecanismos aún no están definidos. De acuerdo con el ministro, será Codelco quien deba diseñar las estructuras adecuadas, mientras que el Gobierno, como dueño, fijará los parámetros, entre ellos los límites de endeudamiento, la rentabilidad y la seguridad.

Una de las opciones sería que Codelco y las mineras privadas desarrollen instalaciones en conjunto o compartan infraestructura para capturar economías de escala.

Codelco enfrenta restricciones financieras y evalúa venta de activos

La necesidad de capital externo se ha vuelto más urgente para la estatal, que enfrenta una caída en su producción y una deuda récord que limitan su capacidad para financiar proyectos. Según Mas, el Gobierno busca que Codelco opere de forma segura y rentable sin seguir aumentando su endeudamiento.

En esa línea, la cuprífera también revisa la posible venta de activos no esenciales, para concentrar su capital en sus principales operaciones. Entre ellos podrían estar sus participaciones en el extranjero y sus inversiones en puertos, indicó el ministro.

Por ahora, añadió, la prioridad es estabilizar las operaciones y ordenar las finanzas antes de volver a crecer.

Pese a sus problemas, Mas aseguró que Codelco sigue siendo atractiva para potenciales socios por sus activos geológicos, su fuerza laboral y su experiencia técnica, y calificó su potencial como “gigantesco”.

Propuesta surge tras revisión de cifras de producción de Codelco

Los dichos del ministro se producen un día después de la junta extraordinaria de accionistas de Codelco, en la que la estatal informó que 42.100 toneladas de cobre fueron agregadas artificialmente a su producción reportada en 2024 y 2025.

De ese total, 24.000 toneladas corresponden a 2024 y 18.100 toneladas netas a 2025. Las irregularidades significarían un ajuste de inventario de unas 15.200 toneladas este año, equivalentes a entre US$ 120 millones y US$ 140 millones.

En esa instancia, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, adelantó que propondrá una reestructuración de la compañía que irá más allá del gobierno corporativo. Según explicó, el proceso considerará “repensar Codelco, repensar la estructura de Codelco”.

Fontaine indicó, además, que la estatal espera producir algo más de 1,2 millones de toneladas este año, por debajo de su guía oficial, y unas 1,3 millones de toneladas en promedio durante los próximos cuatro años.

También señaló que la empresa buscará crecer mediante alianzas público-privadas y que revisará si le conviene vender algunas de sus participaciones minoritarias en otros negocios para reinvertir en sus operaciones.

Posible participación privada genera reacciones políticas

La discusión sobre el capital privado en Codelco ha generado fuertes reacciones políticas. Parlamentarios de izquierda y sindicatos de la estatal han advertido que el Gobierno del presidente José Antonio Kast podría estar preparando el terreno para una privatización.

En otra entrevista con Bloomberg esta semana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó abierta la puerta a la inversión privada en la propia compañía.