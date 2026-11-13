Chile vs Colombia: Hora y dónde ver el amistoso de La Roja este viernes en Cali

La selección chilena vuelve a la cancha este viernes 13 de noviembre con un amistoso ante Colombia en Cali, en el primero de los dos encuentros que ambos disputarán durante esta fecha FIFA.

El partido comenzará a las 21:00 horas de Chile en el estadio Pascual Guerrero y será transmitido en señal abierta por Mega, además de MegaGo por streaming. Mega 2 ofrecerá la transmisión con interpretación en lengua de señas.

La Roja llega a este compromiso bajo la conducción interina de Nicolás Córdova. Para el duelo en Cali, el equipo no podrá contar con el defensor Benjamín Kuscevic, quien se encuentra lesionado.

Por su parte, Colombia presentará un plantel con varias caras nuevas y, en esta ocasión, el seleccionado Luis Días no participará del encuentro, porque continúa en recuperación. Tampoco están los jugadores Yerry Mina y Jhon Durán.

Tras el duelo en Colombia, ambas selecciones volverán a enfrentarse el martes 17 de noviembre, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago, a partir de las 20:00 horas.