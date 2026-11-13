Noche de Museos 2026: Horarios, actividades gratuitas y cómo participar en todo Chile

Este viernes 13 de noviembre se realiza una nueva edición de Noche de Museos 2026, iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que invita a recorrer gratuitamente museos y espacios culturales de todo el país durante la tarde y la noche.

La edición de este año cuenta con una amplia participación nacional con más de 360 museos y espacios culturales, mientras que el último balance del Ministerio de las Culturas registra 612 actividades programadas en 141 comunas.

¿Cómo participar en Noche de Museos 2026?

La participación es gratuita y abierta a personas de todas las edades. Para organizar una visita, se recomienda ingresar a la plataforma oficial www.nochedemuseos.cl, donde se encuentra disponible la programación de los espacios participantes.

El sitio permite buscar actividades según:

Región y comuna: para encontrar museos y espacios culturales cercanos.

Horario: para organizar recorridos durante la tarde o noche.

Tipo de espacio y modalidad: para conocer las distintas experiencias disponibles.

Accesibilidad: para identificar recintos que cuentan con condiciones de acceso específicas.

Cada espacio dispone de información sobre su ubicación, horarios de apertura y cierre, actividades programadas y características de accesibilidad.

Es importante revisar la ficha de cada actividad antes de asistir, ya que los horarios y condiciones de participación pueden variar según el recinto.

También está disponible un mapa interactivo de espacios participantes, que permite ubicar los museos y planificar recorridos.

Transporte especial para recorrer los museos

Para facilitar los desplazamientos durante la jornada, se contempla un servicio especial de buses 508x en Santiago, que funcionará entre las 19:30 y las 23:00 horas.

El recorrido conectará el sector de Quinta Normal con Plaza Italia, pasando por distintos puntos de interés cultural del centro de la capital.

En la Región de Valparaíso también se contempla un plan especial de conectividad mediante servicios de EFE y buses nocturnos.

La organización considera, además, medidas de coordinación y patrullaje preventivo en barrios patrimoniales y circuitos culturales, especialmente en conjunto con la Municipalidad de Santiago.