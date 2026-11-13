Diputada Fries (FA) oficia a la PDI y Defensoría Penal por detenciones tras alertas de Meta por presuntas amenazas al presidente Kast

La diputada Lorena Fries (FA) ofició este viernes a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Defensoría Penal Pública para pedir más antecedentes respecto de las detenciones de personas que realizaron publicaciones o mensajes amenazantes en contra del presidente José Antonio Kast y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En concreto, el oficio busca esclarecer las detenciones de siete personas que han sido arrestadas entre los meses de junio y octubre, luego de que las policías fueran alertadas por plataformas digitales sobre mensajes o publicaciones considerados amenazantes en contra de las autoridades.

La parlamentaria destacó el caso de una menor de 17 años, episodio que terminó por ser “una detención ilegal por amenazas al presidente José Antonio Kast”.

“No toda amenaza debe ser investigada; tiene que ser verosímil. Y no confundir amenazas que no son verosímiles con sátiras o con críticas políticas”, remarcó.

El oficio de la diputada

Así, Fries solicita información sobre cómo son los procedimientos policiales, el funcionamiento de las alertas de plataformas digitales (en especial las de Meta) que son remitidas a los policías y si se han respetado las garantías constitucionales y legales.

“Cómo se llegó a conocer incluso mensajes privados por parte de la Policía de Investigaciones, qué relación hay entre las plataformas como Meta, por ejemplo, y la PDI (…); saber hasta dónde y qué pueden hacer o no hacer”, precisó.

El oficio va dirigido al director general de la PDI, Eduardo Cerna, y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y forma parte de la ofensiva de la oposición para indagar en el trabajo colaborativo que existe entre la Policía de Investigaciones y Meta respecto de este tipo de casos.

En esa línea, advirtió que “si perdemos de vista esta distinción, se produce algo que es muy complicado en una democracia, y que es la persecución“.

“Los delitos hay que investigarlos, pero la libertad de expresión hay que garantizarla“, cerró.