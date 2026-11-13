Diputada Rodríguez responde a Ossandón tras críticas por “personajes” en la Cámara: “Soy una mujer con opinión firme que no calla ante la izquierda”

La diputada Javiera Rodríguez (REP) criticó los cuestionamientos de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), en los que aseguró que “está muy de moda ser un personaje”, tras los recientes episodios de tensión que se vivieron en el debate del Presupuesto 2027.
Ossandón abordó el clima de confrontación que se ha tomado la Cámara Baja en los últimos días, luego del enfrentamiento que protagonizó Rodríguez con la diputada Lorena Pizarro (PC), donde la primera acusó a la oposición de ser “empresarios del dolor ajeno”, y del tenso cara a cara entre los diputados Benjamín Moreno (REP) y Diego Schalper (RN).
En conversación con T13, Ossandón señaló que “hoy día está muy de moda como ser un personaje. Entonces, como que se actúa a veces un poquito, y lo que yo no puedo permitir es que no se cumpla el reglamento de la Cámara, que se traten mal unos con otros”.
En esa línea, la parlamentaria de RN planteó que “el mayor problema parte por seguir negando de alguna forma la historia misma de Chile. Nosotros tenemos varios diputados que tienen distintas experiencias en la época de la dictadura. (…) Pero hay un sector que a veces, tal vez por juventud, por ignorancia o por crear personajes, de alguna forma como que pone en duda esto que les sucedió”.
Manifestó que “eso es malo, yo creo que Chile solo va a avanzar en la medida en que todo el mundo reconozca que existieron violaciones de derechos humanos”.
“Soy una mujer con opinión firme que no calla ante la izquierda”
La diputada republicana respondió, a través de redes sociales, a las declaraciones de Ossandón y arremetió contra la militante de Chile Vamos.
“Cuando incomodas, o eres ignorante o demasiado joven. ¿Qué pasó, diputada? Curioso que el prejuicio venga de una mujer tan ‘conectada’ y ‘conciliadora’ como te muestras”, criticó.
“Ximena, simplemente soy una mujer con opinión firme que no calla ante la izquierda. Eso es dar ejemplo”, añadió.
Cuando incomodas, o eres ignorante o demasiado joven. ¿Qué pasó, diputada? Curioso que el prejuicio venga de una mujer tan “conectada” y “conciliadora” como te muestras.
Ximena, simplemente soy una mujer con opinión firme que no calla ante la izquierda. Eso es dar ejemplo.
— 𝗝𝗔𝗩𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜́𝗚𝗨𝗘𝗭 • Diputada 🇨🇱 (@capitanarod) November 13, 2026
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