Diputado Ortiz (DC) sostiene que ve a Alvarado y García Ruminot “aburridos de que este gobierno todos los días tiene una situación peor a la anterior”

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, aseguró que los ministros de Chile Vamos están “cansados” del Gobierno de José Antonio Kast.

Ortiz sostuvo en CNN Prime que el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), están cansados de las polémicas que afectan al Gobierno.

“Siento que el ministro (Claudio) Alvarado y quienes tienen la mayor experiencia en gobernar, que son militantes de partidos de centro-derecha, como García Ruminot (…) Yo veo un agotamiento, un cansancio, como que están aburridos ya de que este gobierno todos los días tiene una situación peor a la del día anterior”, afirmó.

El parlamentario reiteró haber observado que ambas autoridades “se están aburriendo, veo que están complicados”, lo que vinculó con las movilizaciones de camioneros y transportistas que afectaron esta semana al país.

“Se puede haber solucionado esto que estábamos viviendo en muchas carreteras de nuestro país, pero ¿cuánto más van a tener que empezar a sortear este tipo de situaciones para poder avanzar? Todavía no cumplen ni un año y miren todo lo que les ha pasado, y vuelvo a reiterar, con situaciones totalmente evitables“, criticó.

Ortiz ejemplificó lo anterior con la reciente detención del padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tras chocar contra una carreta en Lampa, y con el rechazo de algunas de las partidas del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y Diputadas.

“Entonces todo esto muchas veces se les va recargando a los mismos de siempre el que tengan que solucionar las cosas. Y yo veo que ya se están aburriendo”, puntualizó.

“Y por otro lado, tú ves a un ministro de Vivienda (Iván Poduje), por ejemplo, que de lo único que está interesado es cómo seguir pavimentando una candidatura presidencial”, añadió.

El timonel de la DC aseguró, además, que la capacidad de liderazgo y de conducción de Alvarado “en muchas de estas materias es óptima y nosotros lo hemos vimos”.

Defiende acusación constitucional contra Rabat y asegura que a Marlene Pérez (IND-UDI) le pareció bien

Ortiz defendió la acusación constitucional que presentó la oposición en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

“Nosotros dijimos, el lunes de esta semana, y yo me hago muy responsable de lo que dije, que esta acusación constitucional se va a presentar dentro de esta semana. Y eso fue lo que acordamos y eso fue lo que hicimos. Y cumplimos el timing de la presentación de esta acusación constitucional”, aseveró.

Así las cosas, señaló que está tranquilo debido a que ha mantenido distintas conversaciones con parlamentarios a quienes, “más allá de su legítimo pensamiento político, les hace sentido la acusación constitucional”.

Ejemplificó lo último con la diputada Marlene Pérez (IND-UDI), quien, aseguró, le dijo: “Me parece muy bien la acusación constitucional, por esto, por esto y por esto”.

“Veremos qué ocurre al momento de la votación”, agregó.

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