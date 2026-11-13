Diputada Naveillán (PNL) cuestiona a Kast por los indultos y asegura que no se parece al de campaña: “Son dos personas distintas”

La diputada del Partido Nacional Libertario (PNL) Gloria Naveillán acusó que el presidente José Antonio Kast es muy diferente al candidato que fue durante la campaña presidencial.

En conversación con La Tercera, Naveillán ironizó con que “a veces, en el discurso, son dos personas distintas“, lo que ejemplificó con la entrega de indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

“Es una de las cosas que más molesta me tiene, porque convengamos en que todos sabemos y todos nos acordamos de lo que él prometió“, afirmó.

Naveillán señaló que el mandatario “prometió indultar a todos los que estaban presos por los hechos de 2019. También se comprometió a indultar a las personas que están en Punta Peuco y otras cárceles por distintas acusaciones”.

“Ojo, nadie está condenado por delitos de lesa humanidad; nadie, están condenados por otro tipo de delitos”, añadió.

La nacional libertaria comparó la demora en la entrega de los indultos que prometió el líder del Partido Republicano con un “embarazo difícil”. “Él prometió eso, pero llevamos nueve meses de gobierno. Esto es como un embarazo, pero de esos embarazos difíciles, así como con reposo relativo y absoluto entre medio, y con fórceps. Todavía no llegamos al parto”, criticó.

Así las cosas, Naveillán indicó que las posibilidades de que se otorguen indultos presidenciales son bastante bajas, luego de la polémica que provocaron los decretos que firmó el Ministerio de Justicia para conceder beneficios penitenciarios a pederastas.

“El tema es que durante todo este embarazo tan difícil no cumplió. Y con todo lo que pasó, con la forma en que manejó el tema del Ministerio de Justicia, le puso, a mi modo de ver y siendo súper sincera conmigo misma, la lápida a los indultos“, aseguró.

En esa línea, remarcó que para ella “sería imperdonable” que el presidente terminara por no otorgar ningún indulto a uniformados condenados, ya que argumentó que antes de que estallara la crisis que afecta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, había oportunidades.

“En todas esas circunstancias, esto podría haber seguido adelante, podría haber cumplido su promesa de campaña. Pero hoy, con estas circunstancias políticas, con la acusación constitucional de por medio, yo, sinceramente (…), la esperanza es lo último que se pierde, pero lo veo verde“, manifestó.