Temblor se percibe en la zona centro-sur del país: Revisa su magnitud y dónde estuvo el epicentro

Durante la noche de este viernes se registró un temblor de menor intensidad en la zona centro-sur del país, específicamente en la Región del Biobío.

¿De qué magnitud fue el movimiento telúrico en el sur del país este miércoles?

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 20:55 horas y tuvo una magnitud de 4.6.

El epicentro del sismo se ubicó a unos 91.23 kilómetros al oeste de Lebu, en la Región del Biobío, con una profundidad de 20.0 kilómetros.