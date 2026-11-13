Aeropuerto de Santiago confirma cancelación de vuelos por falla en Estados Unidos

Tras la suspensión de vuelos ordenada este viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, el Aeropuerto de Santiago confirmó que hay viajes afectados con destino a Miami, Nueva York y Los Ángeles.

A través de un comunicado, la FAA informó que la medida se debió a “un problema de comunicación que afectó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta”.

Esta versión fue confirmada minutos después por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien también indicó que, por el momento, no existen motivos para sospechar que una amenaza a la seguridad nacional esté detrás de la interrupción, aunque no descartó ninguna causa, ni siquiera un ciberataque.

A dos horas de que se emitiera la orden, la FAA avisó que la paralización de las operaciones en tierra a nivel nacional seguirá vigente, por lo que los vuelos con destino a Estados Unidos continúan en suspenso.

Revisa los vuelos cancelados

El Aeropuerto de Santiago emitió un comunicado en primera instancia abordando la situación: “Frente a la instrucción de la FAA que ha detenido los vuelos de salida en Estados Unidos, estamos monitoreando si la situación tendrá efectos en los vuelos desde y hacia ese país y Chile”.

“Si tienes un vuelo a Estados Unidos, te recomendamos verificar la condición de tu vuelo con tu aerolínea antes de concurrir al aeropuerto”, instruyeron.

Minutos después, el terminal aéreo detalló cuáles son los vuelos cancelados hasta el momento debido a la suspensión en Estados Unidos: