Pronostican la caída de hasta 100 milímetros de lluvia: Revisa las zonas que serán afectadas por dos sistemas frontales

El Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF), según informó Meteored, proyecta precipitaciones que podrían acumular cerca de 100 milímetros en las comunas cordilleranas y precordilleranas de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, considerando dos eventos meteorológicos.

Las primeras gotas comenzarían a caer durante la mañana de este domingo 15 de noviembre en la zona centro-sur, debido al paso de una baja segregada que afectará principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Además, se prevén rachas de viento cercanas a los 70 km/h en el litoral de Ñuble y Biobío, mientras que en el valle y la precordillera de Ñuble, Biobío y La Araucanía podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h.

Esta baja segregada podría favorecer la formación de nubosidad convectiva tipo cumulonimbus, provocando posibles tormentas eléctricas, principalmente en La Araucanía y Los Ríos durante el mediodía del domingo.

La inestabilidad atmosférica podría mantenerse durante las tardes del lunes 16, martes 17 y miércoles 18, con nuevos chubascos en sectores precordilleranos entre Ñuble y Los Ríos.

Posteriormente, se proyecta la llegada de un sistema frontal para la mañana del jueves 19, el cual dejaría nuevas precipitaciones en la zona y que podrían extenderse hasta la madrugada del viernes 20.