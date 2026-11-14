Latam reprogramará sin costo adicional los vuelos de pasajeros afectados por restricciones del tráfico aéreo en Estados Unidos

LATAM Airlines informó que reprogramará sin costo adicional los viajes de los pasajeros que vieron afectados sus vuelos debido a las restricciones que afectaron el tráfico aéreo en Estados Unidos.

La tarde de este viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó que todos los vuelos en Estados Unidos permanecen en tierra hasta nuevo aviso “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

La situación se prolongó por cerca de cuatro horas y este sábado se dio a conocer que las medidas dispuestas por la FAA fueron levantadas. De ese modo, las operaciones aéreas están siendo retomadas de manera progresiva.

Según señalaron desde el Gobierno de EE. UU., el incidente se produjo por una caída en el sistema de comunicaciones, descartando algún ataque terrorista.

LATAM señaló en un comunicado: “Si tu vuelo se vio afectado por la suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos, nos pondremos en contacto directamente contigo para ofrecer alternativas de viaje sin costo adicional”.

La aerolínea también recomendó a los pasajeros revisar los estados de los vuelos en el sitio web LATAM.com o a través de su aplicación.

Asimismo, aconsejó a las personas con vuelos agendados estar atentas y corroborar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.