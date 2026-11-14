Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunirán en histórico encuentro trilateral para abordar reducción de armas nucleares en el mundo

(CNN) — El presidente Donald Trump se reunirá conjuntamente la próxima semana con el líder de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este viernes la Casa Blanca.

Será la primera reunión trilateral entre los líderes de los tres países.

El encuentro, que tendrá lugar al margen de la cumbre del Foro para la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), en China, se centrará en la no proliferación nuclear, un tema que Trump ha dicho que cree que podría dar lugar a un nuevo acuerdo entre los países con los mayores arsenales nucleares del mundo.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, abordará la reducción de las armas nucleares en el mundo. El presidente Trump considera que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró a los periodistas Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca.

El último tratado sobre armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expiró en febrero.

China, por su parte, ha estado ampliando rápidamente su arsenal nuclear.

Los funcionarios moderaron las expectativas de alcanzar un nuevo acuerdo en materia nuclear y señalaron que las conversaciones serían un punto de partida.

“No esperamos llegar a ningún tipo de acuerdo”, afirmó un alto funcionario estadounidense. “Describiría esto como el punto de partida, la primera conversación entre estos países, al menos a nivel de sus líderes”.

“Así que este es el comienzo de una conversación que esperamos que sea productiva en el futuro”, añadió el funcionario.

Los funcionarios señalaron que los líderes también tenían previsto hablar sobre Irán.

Un alto funcionario estadounidense dijo que se espera que Elon Musk, entre otras personas, acompañe a Trump en el viaje, aunque no está previsto que asista a la reunión trilateral.