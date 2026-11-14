Tras cancelación de vuelos en Estados Unidos: Secretario de Transportes dice que “es seguro volar”

(CNN) – Las operaciones de tráfico aéreo están mejorando de manera constante y los aviones están despegando, señaló este sábado el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de la red social X, donde escribió: “Es seguro volar”.

Seguirán produciéndose retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reprogramen sus vuelos y las tripulaciones sean reubicadas; no obstante, la máxima prioridad sigue siendo que los viajeros regresen a casa sanos y salvos con sus familias.

“A nuestros controladores de tráfico aéreo, pilotos y tripulaciones de vuelo que trabajan sin descanso: la nación les agradece su profesionalismo y su dedicación a los pasajeros”, escribió Duffy.

Duffy y el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 10:30 a.m. (hora del Este) desde la sede del Departamento de Transporte.

Here’s the latest: Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly. We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery. You will continue to see some delays and cancellations as carriers reschedule flights and reposition aircraft/crews where they are needed most. Our top priority right now is making sure travelers get home safely to their families as quickly as possible. To our air traffic controllers, pilots, and flight crews who are working around the clock: the nation thanks you for your professionalism and dedication to the flying public. We’ll be holding a press briefing to share additional updates at 10:30AM ET at USDOT headquarters. Please continue to check your flight status directly with your airline, and visit https://t.co/5jvR1ktpk5 for real-time airport updates. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Un vistazo a los aeropuertos de EE. UU. más afectados por las interrupciones en los viajes de este sábado

Los aeropuertos de Estados Unidos —y de todo el mundo— se han visto afectados por la suspensión de vuelos a nivel nacional ocurrida ayer, lo que ha provocado la cancelación de miles de vuelos programados para hoy.

A continuación, presentamos algunos de los aeropuertos estadounidenses cuyas salidas se han visto más afectadas, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24: