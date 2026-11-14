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Tras cancelación de vuelos en Estados Unidos: Secretario de Transportes dice que “es seguro volar”

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El estado de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de San Diego cambió de retrasado a cancelado después de que la FAA emitiera una orden de suspensión de operaciones en tierra de emergencia a nivel nacional el viernes por la noche. Luke Johnson/The San Diego Union-Tribune/Getty Images

(CNN) – Las operaciones de tráfico aéreo están mejorando de manera constante y los aviones están despegando, señaló este sábado el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de la red social X, donde escribió: “Es seguro volar”.

Seguirán produciéndose retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reprogramen sus vuelos y las tripulaciones sean reubicadas; no obstante, la máxima prioridad sigue siendo que los viajeros regresen a casa sanos y salvos con sus familias.

“A nuestros controladores de tráfico aéreo, pilotos y tripulaciones de vuelo que trabajan sin descanso: la nación les agradece su profesionalismo y su dedicación a los pasajeros”, escribió Duffy.

Duffy y el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 10:30 a.m. (hora del Este) desde la sede del Departamento de Transporte.

Un vistazo a los aeropuertos de EE. UU. más afectados por las interrupciones en los viajes de este sábado

Los aeropuertos de Estados Unidos —y de todo el mundo— se han visto afectados por la suspensión de vuelos a nivel nacional ocurrida ayer, lo que ha provocado la cancelación de miles de vuelos programados para hoy.

A continuación, presentamos algunos de los aeropuertos estadounidenses cuyas salidas se han visto más afectadas, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24:

  • Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York
  • Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York
  • Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne (Detroit), en Michigan
  • Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali, en Kentucky
  • Aeropuerto Internacional de Kansas City, en Missouri
  • Aeropuerto Internacional Birmingham-Shuttlesworth, en Alabama
  • Aeropuerto Internacional de Albuquerque, en Nuevo México
  • Aeropuerto Internacional Bradley, en Connecticut
  • Aeropuerto Internacional de Spokane, en Washington

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