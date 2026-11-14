Exministro Briones apunta contra camioneros tras paro: “Nada mal el premio por unos días de toma de rutas”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuestionó la paralización que esta semana fue protagonizada por camioneros en distintas rutas del país, producto del alza de los precios de los combustibles.

A través de X, Briones abordó los beneficios que ha tenido el sector y criticó a las “tomas de rutas” como medida de presión.

Respecto a los camioneros, sostuvo que “no solo mantienen la alta devolución histórica del impuesto al diésel: la aumentan“.

“¿Costo fiscal de esta sola medida? En régimen, US$100 mill./año; $3,5 millones promedio por camionero”, argumentó respecto al desembolso que implicaría este acuerdo en el presupuesto.

Respecto a ello, añadió: “Nada mal el premio por unos días de toma de rutas vulnerando el Estado de derecho“.

Tras esa publicación, el exsecretario de Estado aclaró que su postura no es a un gobierno en particular, sino que, a su juicio, “dar beneficios ante tomar ilegales las valida, incentiva a otros a hacer lo mismo y debilita el Estado de Derecho“.

“La realidad política es compleja. Pero cambiar esta mala práctica exige cuestionarla”, cerró.

Tras cuatro días de paralización, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los transportistas.

Entre las medidas pactadas está que se revertirá la última alza de los combustibles ($39 en la gasolina y $42 en el diésel) y se aplicará una rebaja adicional de $100 por litro para este último.

Asimismo, suspenderán las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.