Microsoft restablece sus servicios tras caída global de Outlook, Teams y Copilot

(EFE) – Microsoft confirmó este sábado 14 de noviembre el restablecimiento completo de sus servicios, luego de una falla técnica que provocó interrupciones a nivel mundial desde el jueves y afectó el funcionamiento de plataformas como Outlook, Teams y Copilot.

La compañía tecnológica informó que logró solucionar el problema que había dejado sin acceso a distintas herramientas digitales a usuarios, empresas y organismos públicos en múltiples regiones.

“Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al resto de los clientes y regiones afectados”, señaló Microsoft a través de su cuenta en la red social X.

La empresa agregó que los usuarios pueden consultar nuevas actualizaciones mediante el identificador MO1550821, disponible en el centro de administración de Microsoft 365.

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De acuerdo con las explicaciones entregadas por la compañía, el origen de la interrupción estuvo relacionado con un problema técnico durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

La falla se manifestó después de una modificación reciente en la infraestructura, lo que provocó dificultades de conectividad y acceso a diferentes servicios de Microsoft 365.

Durante el incidente, usuarios de distintas regiones reportaron problemas para utilizar Outlook, Teams y Copilot, además de otras herramientas vinculadas a las plataformas empresariales de Microsoft.

La interrupción también afectó las comunicaciones de organismos gubernamentales, empresas, instituciones sanitarias y otras organizaciones que dependen de estos servicios para desarrollar sus actividades cotidianas.

Según reportes recopilados por Downdetector, se registraron notificaciones de fallas desde más de 70 países y territorios.

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La empresa aclaró que el incidente no estuvo relacionado con actividades maliciosas, problemas de ciberseguridad ni con el funcionamiento de herramientas de inteligencia artificial.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, señaló que no existían indicios de que la interrupción fuera consecuencia de una acción maliciosa.

Durante el proceso de recuperación, la compañía implementó medidas técnicas para restablecer progresivamente los servicios y comprobar la estabilidad de sus sistemas antes de completar la normalización.

Microsoft también ofreció disculpas a sus clientes por los inconvenientes provocados durante la interrupción.

Finalmente, la compañía anunció que publicará un informe completo sobre el incidente una vez que concluya su investigación interna, con el objetivo de explicar las causas y las medidas destinadas a prevenir situaciones similares.