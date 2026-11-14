Accidente en Colina deja un funcionario de Gendarmería fallecido y otro con lesiones graves tras colisión

Un funcionario de Gendarmería fallecido y otro con lesiones de gravedad dejó una colisión entre un minibús y dos motocicletas, ocurrida durante la madrugada de este sábado en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

El accidente ocurrió en la Ruta Los Libertadores, a la altura de Lo Arcaya con General San Martín.

Producto del impacto, uno de los motoristas falleció en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar), donde permanece internado con diagnóstico reservado.

El subteniente Jean Pierre Fonseca, de la Ronda de Tránsito de la Prefectura Tránsito y Carreteras, señaló que el “minibús colisiona a dos motocicletas, de las cuales uno de los conductores fallece en el lugar, mientras que el otro conductor se encuentra en condiciones graves fuera de riesgo vital”.

En cuanto al origen del siniestro, Fonseca indicó que el conductor del minibús “solamente nos señala que venía circulando, no se percata y colisiona a estos dos motoristas”.

El Ministerio Público dispuso la concurrencia del personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que realizará los peritajes para determinar la causa del accidente.