“El momento es ahora”: Más de 140 economistas y académicos piden aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal

Esta jornada, un grupo transversal de más de 140 académicos, economistas y exministros, entre ellos Cecilia Cifuentes, Mario Marcel, José de Gregorio, Ignacio Briones, entre otros, pidieron a través de una carta la aprobación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

En el documento enviado a El Mercurio, argumentaron que la iniciativa permitiría avanzar en corresponsabilidad y terminar con una discriminación histórica hacia las mujeres en el mercado laboral.

Cabe recordar que el proyecto fue despachado a comienzos de septiembre por el Senado. Sin embargo, en esa oportunidad no se alcanzaron los votos necesarios para ratificar el mecanismo de financiamiento del fondo para esta iniciativa.

Tras ello, el Gobierno puso “discusión inmediata” a la iniciativa en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fue derivado a las comisiones de Trabajo y Hacienda para continuar con su trámite legislativo.

En la carta, los economistas plantearon que “Chile arrastra una deuda histórica en materia de corresponsabilidad y discriminación contra las mujeres” y que, aunque el proyecto “puede no ser perfecto”, “es el primer paso para saldar” esa deuda.

Además, sostuvieron que “remover las barreras para que las madres trabajen es una vía para impulsar el crecimiento del país”, en medio de un escenario de desocupación femenina que supera el 10,5% a nivel país.

“Es por ellas, por sus familias y por un país que necesita que más personas puedan trabajar y criar al mismo tiempo, que les pedimos a las y los parlamentarios aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal“, agregaron en la misiva.