EE.UU. descarta ciberataque tras suspensión de vuelos y apunta a falla en sistema de la FAA

(EFE) – El Gobierno de Estados Unidos descartó indicios de un ciberataque detrás de la falla que provocó la suspensión nacional de despegues del viernes 13 de noviembre y apuntó a problemas en la infraestructura de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Según informó EFE, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó este sábado que la interrupción se habría originado durante trabajos de mantenimiento realizados por un contratista de la empresa L3Harris, encargada de proporcionar servicios tecnológicos a la FAA.

“No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque”, afirmó Duffy durante una conferencia de prensa.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incidente ocurrió mientras se reemplazaba antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que habría provocado una sobrecarga en los sistemas de control de tráfico aéreo.

Las autoridades todavía intentan determinar si la falla respondió a un error humano durante la instalación o al funcionamiento defectuoso de un enrutador.

Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, aseguró que no existen pruebas de una actividad maliciosa y descartó que el incidente estuviera relacionado con un nuevo sistema de inteligencia artificial utilizado para apoyar la gestión aérea.

Duffy también reiteró la necesidad de destinar mayores recursos a la modernización de la infraestructura aeronáutica estadounidense.

Miles de vuelos cancelados y retrasados

Aunque la suspensión nacional de despegues fue levantada durante la noche del viernes, las consecuencias continuaron afectando a miles de pasajeros este sábado.

Según datos de FlightAware recogidos por EFE, durante la jornada se registraban más de 4.100 vuelos cancelados y 3.200 retrasos en Estados Unidos.

Los aeropuertos y las aerolíneas trabajan para recuperar progresivamente sus operaciones, mientras las autoridades continúan investigando las causas de una de las interrupciones más importantes del tráfico aéreo estadounidense en los últimos años.