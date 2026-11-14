Este sábado Coquimbo y O’Higgins juegan la final de la Copa de la Liga: ¿A qué hora y por dónde ver?

Este sábado 14 de noviembre, Coquimbo y O’Higgins disputarán en el Estadio Santa Laura la postergada final de la primera edición de la Copa de la Liga.

El encuentro estaba programado inicialmente para julio; sin embargo, fue pospuesto debido a las condiciones climáticas.

Posteriormente, se ratificó que sería en octubre en el Claro Arena, pero tuvo que ser suspendido nuevamente debido al aluvión que afectó Las Condes a inicios de dicho mes.

Final de la Copa de la Liga: ¿Qué premio entrega?

La Copa de la Liga entrega más allá de un trofeo a la victoria del club, ya que otorga un cupo a copa internacional.

Quien salga campeón del torneo clasificará como Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, es decir, ingresará a la fase previa.

Coquimbo vs O’Higgins por la final de la Copa de la Liga: ¿Dónde ver?

El encuentro será transmitido por TNT Sports exclusivamente en la señal de streaming HBO Max.

Se disputará a partir de las 18:30 horas.