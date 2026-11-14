Antes de que termine el 2026: ¿Cuántos feriados quedan en Chile?

Se acerca el último mes del 2026 y muchos ya comienzan a pensar en las vacaciones de verano luego de un extenso año de trabajo y/o estudios.

Antes de que termine el año, hay algunos feriados que podrían utilizarse como “sándwich” y tener un fin de semana largo de descanso.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

La Ley 2.977 establece los días que corresponden a feriados oficiales en Chile.

Entre ellos se encuentra el del martes 8 de diciembre, de carácter religioso por la Inmaculada Concepción.

Al caer día martes, algunas personas podrían tener “sándwich” y aprovechar de tener un fin de semana extra largo.

En tanto, el último feriado del 2026 corresponde al viernes 25 de diciembre por Navidad, el cual es de carácter irrenunciable. También podrá ser un fin de semana largo al tener el viernes libre.