Investigan a Megaspeed por posible desvío de chips Nvidia a China: Compras superan los US$4.000 millones

(CNN) – Una empresa tecnológica con sede en Singapur se encuentra en el centro de una investigación sobre el posible acceso de compañías chinas a chips avanzados de Nvidia, pese a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos.

Se trata de Megaspeed International, una firma que en apenas tres años pasó de ser una filial inactiva de una compañía china de videojuegos a convertirse en uno de los principales compradores de semiconductores estadounidenses en Asia.

Según una investigación de Stephanie Yang, de CNN, registros comerciales muestran que la empresa ha adquirido más de US$4.000 millones en chips y equipamiento de Nvidia, mientras autoridades estadounidenses examinan si sus operaciones podrían facilitar el acceso de compradores chinos no autorizados a tecnologías restringidas.

El caso también ha cobrado relevancia por sus vínculos con Alice Huang, ejecutiva china señalada por funcionarios estadounidenses como una presunta colaboradora de inteligencia de Beijing. El Gobierno chino ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado como infundadas.

¿Cómo podría Megaspeed facilitar el acceso de China a chips Nvidia?

Desde 2022, Estados Unidos mantiene restricciones a las exportaciones de determinados semiconductores avanzados hacia China, con el objetivo de limitar el acceso del país asiático a tecnologías consideradas estratégicas.

Sin embargo, estas medidas también han abierto oportunidades para intermediarios que podrían facilitar el uso de componentes estadounidenses mediante operaciones en terceros países.

Megaspeed desarrolla y administra centros de datos en el sudeste asiático, desde donde ofrece capacidad de procesamiento a otras empresas.

De acuerdo con Alex Capri, académico de la Universidad Nacional de Singapur, este modelo podría permitir que compañías chinas utilicen tecnología restringida sin adquirir directamente los procesadores.

El especialista explicó a CNN que la posibilidad de arrendar capacidad informática representa uno de los principales desafíos para los controles estadounidenses, ya que las restricciones sobre la compra de equipos no necesariamente impiden acceder a ellos mediante servicios externos.

Megaspeed fue constituida originalmente en 2015 bajo el nombre de 7Road International y adoptó su denominación actual en marzo de 2023. Alice Huang ocupó un cargo directivo en la compañía durante parte de ese año.

Las investigaciones en Singapur y la controversia de Nvidia

Las autoridades de Singapur también han investigado a Megaspeed por posibles declaraciones falsas relacionadas con la adquisición de servidores y sus destinos comerciales.

En un comunicado del 12 de noviembre, el Ministerio del Interior de Singapur informó que no encontró pruebas suficientes para establecer que Alice Huang hubiera cometido delitos relacionados con esas operaciones.

No obstante, las autoridades determinaron que la ejecutiva entregó información inexacta para minimizar su participación en la empresa, por lo que recibió una advertencia formal y se le prohibió regresar al país.

El Gobierno singapurense aclaró, además, que Huang no fue investigada por espionaje en Singapur. Las indagaciones sobre Megaspeed y otras personas vinculadas a la compañía continúan abiertas.

La controversia coincide con la salida de Jensen Huang, quien renunció el jueves 12 de noviembre a la dirección ejecutiva de Nvidia después de reconocer una relación extramatrimonial.

Según CNN, el Congreso estadounidense solicitó que el empresario comparezca a puerta cerrada para abordar sus vínculos con Alice Huang, con quien mantuvo una relación sentimental.

Las autoridades estadounidenses no han establecido públicamente una conclusión definitiva sobre las acusaciones de espionaje contra la ejecutiva.

Megaspeed asegura que cumple las restricciones comerciales

Frente a las investigaciones, Megaspeed negó haber actuado al margen de sus obligaciones comerciales y aseguró que está colaborando con las autoridades estadounidenses.

Su presidente y director ejecutivo, Tan Yong Pong, informó que la compañía ha cooperado con inspecciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos y contrató a un estudio jurídico estadounidense para revisar de manera independiente sus procedimientos de cumplimiento.

La empresa también anunció una revisión de sus procesadores gráficos para verificar que sus operaciones respeten las restricciones de exportación.

Pese al escrutinio, Megaspeed no ha sido incorporada a la lista estadounidense de entidades sujetas a restricciones comerciales especiales, una situación que ha generado diferencias dentro del Gobierno de Donald Trump.

La investigación vuelve a poner en discusión la efectividad de los controles de exportación de semiconductores, especialmente cuando los chips pueden instalarse en centros de datos fuera de China y utilizarse a distancia.

Para los especialistas consultados por CNN, el desafío ahora consiste en fortalecer la trazabilidad de los componentes y la supervisión de las empresas que proporcionan acceso a tecnología avanzada.