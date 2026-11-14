Fontaine califica como un “balde de agua fría” los resultados de auditoría que reveló falsa producción en Codelco entre 2024 y 2025

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, calificó como un “balde de agua fría” los resultados de la auditoría externa que reveló episodios de falsa producción en la empresa estatal durante 2024 y 2025.

A través de una publicación en X, Fontaine se refirió a los hallazgos de la revisión que instruyó al asumir el puesto, señalando que las irregularidades afectan la confianza y la reputación de la cuprífera.

“Los episodios de falsa producción han afectado la confianza en Codelco y su reputación. Los responsables de ello son quienes vulneraron la ética y las normas, afectando también injustamente a sus trabajadores. Mi deber es proteger y fortalecer Codelco recuperando confianzas“, dijo.

Los episodios de falsa producción han afectado la confianza en @codelcochile y su reputación. Los responsables de ello son quienes vulneraron la ética y las normas afectando también injustamente sus trabajadores. Mi deber es proteger y fortalecer Codelco recuperando confianzas — Bernardo Fontaine (@berfontaine) November 14, 2026

En esa línea, comentó que una de sus primeras propuestas al asumir en la estatal fue instruir una auditoría externa de la producción. “Los primeros reportes de falsa producción ya se habían efectuado antes de que asumiera. Para mí fueron un balde de agua fría“, apuntó.

Mi primera propuesta al directorio fue instruir una auditoría externa de la producción 2024-25 para saber la verdad y los responsables. Los primeros reportes de falsa producción ya se había efectuado antes que asumiera. Para mí fueron un balde de a gua fría @CodelcoChile — Bernardo Fontaine (@berfontaine) November 14, 2026

Anteriormente, Fontaine sostuvo que en la revisión se constató que se “contabilizó un inventario inexistente. Estamos frente a hechos graves e inaceptables“.

Como es público las auditorías en @codelcochile mostraron ciertos montos de producción falsa en 2024-25 y que se contabilizó un inventario inexistente. Estamos frente a hechos igraves e inaceptables. A penas asumí pedí una auditoría externa, la cual aprobada por unanimidad. — Bernardo Fontaine (@berfontaine) November 13, 2026

Junto a ello, manifestó su preocupación por los resultados de la auditoría y afirmó que el directorio deberá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer las consecuencias correspondientes.

Entre las acciones planteadas, mencionó: “Determinar responsables y sancionarlos si todavía están en la empresa, actuar para restituir el patrimonio y aumentar los controles. Así hemos actuado y actuaremos“.