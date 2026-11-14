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Fontaine califica como un “balde de agua fría” los resultados de auditoría que reveló falsa producción en Codelco entre 2024 y 2025

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Fontaine califica como un “balde de agua fría” los resultados de auditoría que reveló falsa producción en Codelco en 2024 y 2025

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, calificó como un “balde de agua fría” los resultados de la auditoría externa que reveló episodios de falsa producción en la empresa estatal durante 2024 y 2025.

A través de una publicación en X, Fontaine se refirió a los hallazgos de la revisión que instruyó al asumir el puesto, señalando que las irregularidades afectan la confianza y la reputación de la cuprífera.

Los episodios de falsa producción han afectado la confianza en Codelco y su reputación. Los responsables de ello son quienes vulneraron la ética y las normas, afectando también injustamente a sus trabajadores. Mi deber es proteger y fortalecer Codelco recuperando confianzas“, dijo.

En esa línea, comentó que una de sus primeras propuestas al asumir en la estatal fue instruir una auditoría externa de la producción. “Los primeros reportes de falsa producción ya se habían efectuado antes de que asumiera. Para mí fueron un balde de agua fría“, apuntó.

Anteriormente, Fontaine sostuvo que en la revisión se constató que se “contabilizó un inventario inexistente. Estamos frente a hechos graves e inaceptables“.

Junto a ello, manifestó su preocupación por los resultados de la auditoría y afirmó que el directorio deberá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer las consecuencias correspondientes.

Entre las acciones planteadas, mencionó: “Determinar responsables y sancionarlos si todavía están en la empresa, actuar para restituir el patrimonio y aumentar los controles. Así hemos actuado y actuaremos“.

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