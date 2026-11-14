Hoobastank, Simple Plan y The Used sorprenden con concierto en pleno vuelo antes del caos aéreo en EE.UU.

Los pasajeros de un vuelo de Southwest Airlines vivieron una experiencia inesperada luego de que integrantes de Hoobastank, Simple Plan y The Used ofrecieran un concierto sorpresa a bordo del avión que viajaba desde Los Ángeles hacia Orlando, Estados Unidos.

Looks like some stuck travelers got a concert from the singer of Hoobastank during the national air traffic shut down https://t.co/xWW5yE9JaP — Jennie Taer (@JennieSTaer) November 14, 2026



El particular espectáculo ocurrió el viernes 13 de noviembre, pocas horas antes de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara la suspensión nacional de despegues debido a una falla en sus sistemas de comunicaciones.

Según informó Variety, los músicos viajaban a Florida para participar en el Vans Warped Tour 2026, festival de rock alternativo, pop punk y emo que se realiza este 14 y 15 de noviembre.

Hoobastank interpretó “The Reason” en pleno vuelo

La presentación formó parte de Live at 35, iniciativa de Southwest Airlines que organiza actuaciones musicales sorpresa durante sus vuelos.

Uno de los momentos más destacados estuvo a cargo de Hoobastank, cuyos integrantes interpretaron su éxito de 2004, “The Reason”, mientras los pasajeros cantaban desde sus asientos.

A ellos se sumaron Simple Plan, con canciones como “Perfect” y “I’m Just a Kid”, y The Used, que también ofreció una presentación dentro de la cabina.

La cantante LØLØ participó en la actividad y posteriormente compartió su experiencia en redes sociales.

Videos difundidos por los pasajeros registraron las actuaciones y rápidamente comenzaron a circular en internet.

El concierto ocurrió antes de la suspensión de vuelos en Estados Unidos

El avión despegó desde Los Ángeles alrededor de las 11:00 horas, antes de que la FAA ordenara detener las salidas de vuelos en todo el país por problemas técnicos.

La medida provocó cancelaciones y retrasos generalizados, afectando los desplazamientos de miles de pasajeros durante el fin de semana.

Las bandas lograron viajar hacia Orlando, donde se desarrolla la última fecha estadounidense del Vans Warped Tour 2026, programada para el 14 y 15 de noviembre en el Camping World Stadium.

La suspensión nacional fue levantada durante la noche del viernes, aunque sus consecuencias continuaron afectando las operaciones aéreas durante el sábado.