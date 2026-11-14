Ante pronóstico de lluvias: Autoridades llaman a agricultores de Ñuble a reforzar medidas preventivas en cultivos y frutales

Debido al pronóstico de lluvias en la Región de Ñuble entre este domingo 15 y el jueves 19 de noviembre, el seremi de Agricultura, Juan Luis Enríquez, llamó a los agricultores a anticiparse y reforzar los manejos preventivos en sus predios.

Esto, con el fin de proteger la producción y evitar pérdidas por plagas y enfermedades.

Desde la Seremi indicaron que las condiciones de humedad y temperatura relacionadas con los efectos del fenómeno de El Niño “generan un escenario propicio para la proliferación de hongos que afectan directamente a cultivos tradicionales como el trigo y la avena”, entre ellos, la septoria y la alternaria.

A ello se suman enfermedades como la botritis y problemas de madera en frutales de exportación.

De acuerdo a Enríquez, también aparece la mosca de las alas manchadas (Drosophila suzukki), que bajo estos pronósticos “encuentra condiciones ideales para atacar a frutales y cultivos de la zona, como la frutilla, poniendo en riesgo la calidad y el volumen de la cosecha si no se actúa a tiempo”.

“Esta mosquita pone los huevitos en la fruta, lo que significa que las larvas se la van comiendo por dentro y después queda avinagrada. Si los productores no realizan los manejos preventivos adecuados, tanto para este insecto como para los hongos, la producción puede verse seriamente afectada”, explicó.